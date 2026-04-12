Несите ваши денежки. Монетная неделя 2026: куда сдать килограммы копеек и обменять на купюры без комиссии

В России проходит акция "Монетная неделя"

Центробанк предложил россиянам сдать свои накопления в банки. Не все, конечно, а только мелочь. В России проходит очередная «Монетная неделя», объявленная Банком России. Она продлится до 18 апреля. Обмен на купюры в рамках акции производится без комиссии.

Акция проходит дважды в год и призвана вернуть лежащие мертвым грузом в копилках монеты в оборот, чтобы они снова стали платежным средством. Это дешевле, чем чеканить новые монеты. В акции участвуют более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч банковских отделений. За 2025 год благодаря акции удалось вернуть в оборот более 350 тыс. монет на 1,7 млн рублей.

Какие монеты принимают и где сдавать

Для обмена принимают монеты Банка России от 1 копейки до 25 рублей, выпущенные с 1997 года. Состояние монет не важно.

Где сдавать:

Магазины: «Пятёрочка», «Магнит», «Дикси», «Монетка», «Верный», «Ашан». В торговых точках можно просто обменять монеты на купюры, без предъявления паспорта.

Банки: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, ПСБ — обмен или зачисление на счёт. В банках обязательно попросят паспорт. В отделениях можно либо получить купюры, либо зачислить эквивалентную сумму на счет.

Полный список точек — на сайте монетнаянеделя.рф.

Важные советы:

Рассортируйте монеты по номиналам — это ускорит процесс подсчета.

Взвесьте или посчитайте заранее через калькулятор на сайте.

В банк берите паспорт, в магазин — только мелочь.

Идите в непиковые часы, чтобы не стоять в очереди.

Что говорят люди

В комментариях к публикации подписчики поделились опытом обмена денег. Одни утверждают, что в банках за прием монет вне Монетной недели берут комиссию. Другие - что спокойно сдают без комиссий. При этом называются разные кредитные учреждения. Подписчики делятся своими способами, куда деть мелочь.

"Я просто клала на счёт и комиссию не брали. Может, сейчас и по-другому, не знаю. Скидываю в определенные магазины, расцеловать готовы".

Другие рассказали, как поступают с монетами. Кто-то предпочитает их копить, кто-то расплачивается на рынках и в магазинах.

"Лично мне эта монетная неделя никуда не упирается, у меня 3 копилки: в первой монеты 1 и 2 рубля; вторая для 5-рублевых монет; третья для 10-рублевых монет. Какая из них первая накопилась, то иду в банк и кладу на накопительный счёт. С января 2026 года накопила 1897₽ исключительно монетами".

"Ходили 7 апреля в сбербанк, сдали монеты 5, 10, 50 копеек на 520 рублей. Перевели на карту. Монет много. По 10 копеек 425 штук. В кассе стоит машинка счетная, засыпают один номинал и она скидывает посчитанные монеты в пакет. Все быстро. Все 10 и 50 коп. проверила на магнит. Раз в десять их меньше. Ухта".

Другая подписчица поделилась, что взяла мелочь от 1 до 50 копеек и пошла в банк. По ее словам, ей отказали в приеме мелочи. Женщина добавила, что на монеты приобретает воду в автомате.

