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Нетрезвый Дед Мороз и ель из бара: новогодние традиции, прижившиеся в городе на Неве благодаря Петру I

1 января 2025 08:33
Нетрезвый Дед Мороз и ель из бара: новогодние традиции, прижившиеся в городе на Неве благодаря Петру I
Нетрезвый Дед Мороз и ель из бара: новогодние традиции, прижившиеся в городе на Неве благодаря Петру I
Фото Городовой.ру

Императорские новшества актуальны по сей день.

Пётр I не только ввёл в России празднование Нового года с 1 января, но и заложил основы многих привычек, без которых мы не представляем этот праздник. Но, как это часто бывало у Петра, всё происходило с размахом, иногда даже чересчур.

Фейерверки и стрельба

Одним из указов Пётр повелел встречать Новый год громко и зрелищно: фейерверками, пушечными залпами и стрельбой из всего, что стреляет. Это делали не только на площадях и улицах, но и во дворах. Такая «забава» нередко заканчивалась травмами или даже смертельными случаями, но в петровские времена количество пострадавших не учитывалось. Главное — веселье и исполнение царской воли.

«Ёлки-палки» и новогодний декор

Царь также обязал украшать питейные заведения еловыми ветками. Это нововведение так полюбилось горожанам, что многие не снимали декор весь год. Со временем ветки засыхали, и на улицах возникал полный беспорядок. Именно отсюда, как утверждают историки, и пошло выражение «ёлки-палки».

Первый «Дед Мороз»

Одной из самых необычных легенд, связанных с Петром, является история о первом «Деде Морозе». Согласно рассказу, царь, издав указ, на следующий день отправился лично проверять, как его исполняют. В одном из дворов он наткнулся на пьяного боярина. Разгневанный, Пётр приказал нарядить его в шутовской костюм и отправил проверять, как соблюдаются новогодние правила. Так, по легенде, появился прообраз современного Деда Мороза — нарядного и следящего за порядком.

Традиции, опередившие время

Петровские нововведения часто выглядели необычно и даже абсурдно для современников, но именно они дали начало многим привычкам, которые спустя столетия стали неотъемлемой частью новогоднего праздника. Петербург с его елями, фейерверками и особой атмосферой до сих пор сохраняет дух петровских реформ и традиций.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ТуризмСанкт-ПетербургТрадиции
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