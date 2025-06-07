Невский проспект без трамвая: как главная улица Петербурга потеряла вековую железнодорожную историю

В то время в Ленинграде решили заменить трамваи на троллейбусы.

Невский проспект, где посередине улицы едет трамвай — сегодня это кажется почти невозможным. А ведь почти сто лет по главной улице Петербурга — сначала Петрограда, а потом Ленинграда, бежали трамваи, которые были не просто транспортом, а настоящим символом главной улицы города.

От конки до трамвая

В середине XIX века Петербург быстро рос, и горожанам нужен был удобный транспорт. В 1863 году на Невском проспекте появилась конка — вагон на рельсах, который тащили лошади.

Потом на Невском появился и «паровик» — маленький паровозик с вагонами, который ходил с 1884 года. Настоящим прорывом стал технологический трамвай, который появился в Петербурге 29 сентября 1907 года.

В этот день первый электрический трамвай следовал по маршруту от Главного штаба до 8-й линии Васильевского острова. Вскоре линию проложили и по Невскому проспекту, связав площадь Восстания с Адмиралтейским проспектом.

Трамвай в годы войны и послевоенный Ленинград

Во время блокады Ленинграда, в декабре 1941 года, трамвайное движение на Невском проспекте остановилось. Но уже в марте 1942 года, несмотря на все трудности, трамвайщики героически восстановили движение, и транспорт снова вышел на улицы города, став символом надежды и жизни.

После войны трамвай продолжал свою работу и был привычным и любимым транспортом для многих жителей города.

Почему трамвай с Невского исчез?

В конце 1940-х годов власти Ленинграда приняли решение убрать трамвай с Невского проспекта и заменить его троллейбусами и автобусами. Основная причина — троллейбус являлся более современным, маневренным и тихим транспортом. Считалось, что он лучше справится с растущим пассажиропотоком и не будет мешать движению по главной улице города, сообщают Санкт-Петербургские ведомости.

Работы по демонтажу трамвайных путей начались в 1950 году и завершились к весне 1952-го.

Что осталось от трамвая на Невском?

Сегодня на Невском проспекте нет рельсов, и трамвай стал частью истории. Но память о нем есть в фотографиях, книгах живых и воспоминаниях старожилов. В других районах Петербурга трамвайные линии сохранились, хотя и там их стало гораздо меньше по сравнению с довоенными временами.