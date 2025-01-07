Городовой / Общество / Как морозы влияют на ноутбуки и как защитить технику от поломки
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Как морозы влияют на ноутбуки и как защитить технику от поломки

7 января 2025 23:31
Мужчина с сумкой
Как морозы влияют на ноутбуки и как защитить технику от поломки
Фото Городовой ру

Необходимость и целесообразность в этом случае трудно поставить в одно предложение.

Зима в Петербурге — время не только уютных вечеров с чаем, но и испытаний для техники. Если вы носите ноутбук с собой на работу или учебу, важно знать, как низкие температуры могут навредить устройству и как его защитить.

Холодная погода отрицательно влияет на ключевые компоненты ноутбука:

  • Аккумулятор теряет емкость, сокращая время автономной работы.
  • Жидкокристаллический экран может замерзнуть, что ухудшит качество изображения или даже повредит дисплей.
  • Конденсат образуется при резком переходе из холода в тепло. Это может привести к короткому замыканию и серьезным поломкам.

Как защитить ноутбук зимой?

  1. Чехлы и сумки: Используйте термозащитные аксессуары, которые сохраняют тепло.
  2. Не включайте сразу: После холода дайте ноутбуку адаптироваться к комнатной температуре (30–60 минут).
  3. Избегайте холодных поверхностей: Переносите устройство в плотных сумках или используйте специальные коврики.
  4. Не оставляйте в багажнике: Температура в багажнике автомобиля может быть критически низкой, что увеличивает риск повреждений.

Можно ли включать ноутбук на морозе, если очень надо?

Категорически не рекомендуется. Холод может замедлить работу жесткого диска или SSD, а также повредить материнскую плату. Перед включением дождитесь, пока ноутбук полностью прогреется.

Помните, зимой техника требует особого внимания. Заботясь о ноутбуке, вы не только продлите срок его службы, но и убережёте себя от непредвиденных расходов на ремонт, пишет источник.

Новости по теме
Зимой дороги и тротуары Петербурга покрывают реагентами: чем опасны для братьев наших меньших Зимой дороги и тротуары Петербурга покрывают реагентами: чем опасны для братьев наших меньших 22 января 2025 12:32
Популярней ОАЭ и Таиланда: где охотнее всего отдыхают туристы из Петербурга зимой Популярней ОАЭ и Таиланда: где охотнее всего отдыхают туристы из Петербурга зимой 20 января 2025 10:03
Из Петербурга в Горный Алтай: Марс, перевал, ледяное озеро и другие места, которые зимой выглядят даже лучше, чем летом Из Петербурга в Горный Алтай: Марс, перевал, ледяное озеро и другие места, которые зимой выглядят даже лучше, чем летом 18 января 2025 17:31
15 января отмечают День шавермы: самый вкусный праздник зимы в Петербурге 15 января отмечают День шавермы: самый вкусный праздник зимы в Петербурге 15 января 2025 11:11
Стильные образы с уггами и валенками: советы модницам в условиях непредсказуемой зимы Петербурга Стильные образы с уггами и валенками: советы модницам в условиях непредсказуемой зимы Петербурга 8 января 2025 14:01
Автор:
Максакова Яна
Общество ТехникаБезопасность
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».