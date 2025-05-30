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Новое лицо Петербурга: как Петроградская сторона может заменить Невский проспект

Опубликовано: 30 мая 2025 20:03
Невский проспект
Новое лицо Петербурга: как Петроградская сторона может заменить Невский проспект
Globallookpress / Belkin Alexey / news.ru

На Большом проспекте хотят создать дизайн-улицу, которая будет привлекать туристов.

В Петербурге задумались над интересным проектом — из Большого проспекта Петроградской стороны, хотят сделать настоящий дизайн-квартал, где можно найти магазины с сувенирами и одеждой местных брендов и уютные кафе. И заработать такой квартал может уже к концу лета 2025 года.

Почему Большой проспект становится модной улицей

За последние пару лет Большой проспект заметно преобразился и стал одной из самых популярных улиц для шопинга в Петербурге. В 2023 году здесь даже появилось больше магазинов одежды и обуви, чем на Старо-Невском проспекте, где обычно гуляли все модники Северной столицы.

Многие местные и международные марки открывают здесь свои первые магазины. Например, Pompa ушла из торговых центров и теперь радует покупателей на улице, а еще сюда пришли бренды из других городов — из Таганрога, Новосибирска.

Туристический маршрут с обращением колоритом

Однако проект дизайн-квартала — это не только магазины. Планируется сделать настоящий маршрут для туристов, где можно будет не только купить что-то необычное, но и заглянуть в музеи, посидеть в классных кафе и познакомиться с атмосферой Петербурга. Все это очень напоминает Невский проспект.

Все точки будут отмечены на туристическом портале и в «Яндекс.Путешествиях», так что ориентироваться будет просто, и маршрут подойдет как для самостоятельных гостей города, так и для организованных групп, сообщает КП-Петербург.

Туристов в Петербурге становится больше

В этом году в Петербурге ожидают рост туристического потока примерно на 5–10%. Особенно много приезжают гости из Китая, Индии, Саудовской Аравии, а также из стран СНГ — Казахстана, Беларуси и Узбекистана.

На майские праздники 2025 года Петербург посетил почти миллион человек, а в прошлом году город принял более 11 миллионов туристов. Это доказывает, что Петербург продолжает оставаться одним из самых популярных мест для отдыха и новых впечатлений.

А превращение Большого проспекта Петроградской стороны в дизайн-квартал — это отличный способ сделать Петербург еще интереснее. Туристы смогут открыть для себя что-то новое, а Невский проспект не будет так загружен.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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