Юго-запад Петербурга преобразится: две новые улицы улучшат транспортную доступность

Юго-запад Санкт-Петербурга — один из самых динамично развивающихся районов города, где активно ведется жилищное строительство.

В связи с этим, власти уделяют особое внимание развитию транспортной инфраструктуры. Недавно стало известно о планах строительства двух новых улиц — Ивана Куликова и Новосергиевской, которые обеспечат удобную транспортную связь между Красносельским и Петродворцовым районами. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Проекты планировки утверждены: курс на комфорт для горожан

На рабочем совещании губернатора с членами городского правительства были утверждены проекты планировки двух новых улиц. Это — важный шаг в реализации планов по развитию инфраструктуры в активно застраивающемся районе.

«Юго-запад Петербурга динамично развивается. Новые улицы — Ивана Куликова и Новосергиевская протяженностью порядка 600 метров каждая — обеспечат удобную транспортную связь зоны активного жилищного строительства с Петродворцовым и Красносельским районами», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Синхронное развитие: жилищное строительство и инфраструктура — вместе

Губернатор отметил, что в последние годы в Петербурге многое сделано для создания комфортной городской среды. Прежде всего, это касается синхронного развития жилищного строительства и инфраструктуры.

Это означает, что новые жилые комплексы обеспечены необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, что делает проживание в новых районах более комфортным для жителей.

Пример эффективного взаимодействия: город и застройщик

Новый проект — пример эффективного взаимодействия города и застройщика. Крупный жилой комплекс, возводимый компанией «Сэтл Групп», будет обеспечен необходимыми объектами инфраструктуры.

Это включает в себя социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники, а также инженерные и транспортные объекты: дороги, парковки, транспортные развязки.

«Сэтл Групп» планирует сдать детский сад на 220 мест уже летом 2025 года. Еще один детский сад — на 170 мест появится в 2026 году.

Маршрут новых улиц: от Буденного до Народного Ополчения

Новая улица Ивана Куликова пройдет от проспекта Буденного до Новосергиевской улицы. Новосергиевская улица, в свою очередь, соединит улицу Ивана Куликова с проспектом Народного Ополчения.

Таким образом, новые улицы создадут удобную транспортную связь между разными частями района, улучшив транспортную доступность для жителей.

Это — важный шаг для снижения транспортной нагрузки на существующие дороги и улучшения общей транспортной ситуации в районе.

Строительство новых дорог — это не только улучшение транспортной доступности, но и создание новых рабочих мест, а также стимул для дальнейшего развития района.