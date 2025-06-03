Юго-запад Петербурга преобразится: две новые улицы улучшат транспортную доступность

Юго-запад Санкт-Петербурга — один из самых динамично развивающихся районов города, где активно ведется жилищное строительство.
В связи с этим, власти уделяют особое внимание развитию транспортной инфраструктуры. Недавно стало известно о планах строительства двух новых улиц — Ивана Куликова и Новосергиевской, которые обеспечат удобную транспортную связь между Красносельским и Петродворцовым районами. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Проекты планировки утверждены: курс на комфорт для горожан
На рабочем совещании губернатора с членами городского правительства были утверждены проекты планировки двух новых улиц. Это — важный шаг в реализации планов по развитию инфраструктуры в активно застраивающемся районе.
«Юго-запад Петербурга динамично развивается. Новые улицы — Ивана Куликова и Новосергиевская протяженностью порядка 600 метров каждая — обеспечат удобную транспортную связь зоны активного жилищного строительства с Петродворцовым и Красносельским районами», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Синхронное развитие: жилищное строительство и инфраструктура — вместе
Губернатор отметил, что в последние годы в Петербурге многое сделано для создания комфортной городской среды. Прежде всего, это касается синхронного развития жилищного строительства и инфраструктуры.
Это означает, что новые жилые комплексы обеспечены необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, что делает проживание в новых районах более комфортным для жителей.
Пример эффективного взаимодействия: город и застройщик
Новый проект — пример эффективного взаимодействия города и застройщика. Крупный жилой комплекс, возводимый компанией «Сэтл Групп», будет обеспечен необходимыми объектами инфраструктуры.
Это включает в себя социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники, а также инженерные и транспортные объекты: дороги, парковки, транспортные развязки.
«Сэтл Групп» планирует сдать детский сад на 220 мест уже летом 2025 года. Еще один детский сад — на 170 мест появится в 2026 году.
Маршрут новых улиц: от Буденного до Народного Ополчения
Новая улица Ивана Куликова пройдет от проспекта Буденного до Новосергиевской улицы. Новосергиевская улица, в свою очередь, соединит улицу Ивана Куликова с проспектом Народного Ополчения.
Таким образом, новые улицы создадут удобную транспортную связь между разными частями района, улучшив транспортную доступность для жителей.
Это — важный шаг для снижения транспортной нагрузки на существующие дороги и улучшения общей транспортной ситуации в районе.
Строительство новых дорог — это не только улучшение транспортной доступности, но и создание новых рабочих мест, а также стимул для дальнейшего развития района.