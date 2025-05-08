Рай с пользой для здоровья: каким станет санаторий «Ривьера Парк» под Петербургом

Градостроительный совет одобрил проект санаторно-курортного комплекса на 473 места в поселке Солнечное, разработанный архитектурным бюро «А.Лен» по заказу компании «СЗ «Ривьера Парк». Этот проект обещает стать новым центром притяжения для отдыхающих и преобразить облик поселка.

Как будет выглядеть санаторий представили на официальном сайте КГА.

Участок и зонирование территории

Участок земли, где будет расположен санаторий, находится на Приморском шоссе и относится к зоне отдыха, где разрешено строительство объектов для санаторного лечения и сопутствующей инфраструктуры. Это позволило создать проект, который полностью соответствует назначению данной территории.

Сохранение зеленых насаждений и ограничение застройки

Проект разработан с учетом требований закона № 820-7, которые касаются сохранения зеленых насаждений и ограничения площади застройки каждого объекта нежилой части до 700 кв. м.

Эти ограничения привели к тому, что архитекторам пришлось создать несколько небольших корпусов, что позволило максимально сохранить природный ландшафт и создать атмосферу единения с природой.

Функциональное зонирование территории

Главный въезд на территорию комплекса предусмотрен с Приморского шоссе. Здесь же будут находиться ресторан и кафе, создавая комфортную среду для отдыхающих.

Далее по территории расположена парковка с площадкой для разворота, в том числе для автобусов, что обеспечивает удобство для приезжающих на личном и общественном транспорте. В центральной части комплекса находится медицинский центр, где можно будет получить услуги терапевтов, кардиологов и неврологов. Это позволит отдыхающим не только наслаждаться природой, но и заботиться о своем здоровье.

Для любителей активного отдыха предусмотрен открытый бассейн, а для прогулок и передвижения на велосипедах и пешком — специальные маршруты. Это создает возможности для разнообразного и интересного проведения времени.

Архитектурные особенности и материалы

Здания выполнены в различных архитектурных стилях и материалах, но все они объединены общей идеей. В каждом корпусе есть просторные террасы, а 80% номеров имеют площадь 20 кв. м, а остальные 20% — больше, что позволяет семьям с детьми чувствовать себя комфортно.

Для отделки использовались деревянные рейки и элементы из стекла. Первые этажи с террасами отделены от улицы зелеными экранами, что создает ощущение уединения и комфорта. Использование различных материалов и архитектурных стилей придает комплексу уникальный и запоминающийся облик.

Комфорт и удобство для отдыхающих

Проект санаторно-курортного комплекса «Ривьера Парк» разработан с учетом всех потребностей современных отдыхающих. В комплексе предусмотрены все условия для комфортного и интересного проведения времени — от медицинского центра и бассейна до пешеходных и велосипедных маршрутов.

Разнообразие вариантов размещения позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для каждого отдыхающего.

Одобрение градостроительным советом проекта санаторно-курортного комплекса «Ривьера Парк» в Солнечном — важный шаг в развитии курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Этот проект не только создаст новые рабочие места, но и предложит отдыхающим современные условия для оздоровления и отдыха в экологически чистом районе.