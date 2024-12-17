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Как обманывают туристов на юге

17 декабря 2024 18:01
Обман без границ: собравшимся в южные страны петербуржцам стоит быть начеку
Как обманывают туристов на юге
Фото Городовой.ру

Избежать туристических ловушек за границей можно вполне, если знать о них заранее.

Туристы, отправляясь в путешествие, часто сталкиваются с различными схемами обмана. Ювелирные магазины, пляжные «подарки», массажные салоны и аренда байков — вот лишь часть ситуаций, где стоит быть особенно внимательными.

В ОАЭ популярны ювелирные магазины, особенно среди жителей Петербурга, но покупать украшения следует только в проверенных местах. Дешевые цены и большие скидки часто указывают на подделку. Эксперты предупреждают: можно приобрести стекляшки вместо драгоценных камней.

В Египте жителей Северной столицы ждет другой капкан. Пляжные "подарки". Учтите, что любые «презенты» у моря или в кафе не бесплатны. За них почти сразу потребуют деньги. Лучше отказаться, чтобы избежать неловких ситуаций.

В Марокко местные жители часто предлагают показать дорогу за деньги. Чтобы не переплачивать, старайтесь пользоваться картой или уточнять маршрут у сотрудников отелей. Уж если в метро находите нужные выходы станций, то и там справитесь.

В Азии петербуржцев часто соблазняет дешевый массаж с обещаниями «приятных бонусов» часто заканчивается гораздо большей суммой, чем изначально оговаривалось. Всегда уточняйте стоимость услуг заранее.

Ну а после экскурсий в Турции и Египте гиды приводят туристов в магазины с якобы большими скидками. На деле цены в таких местах сильно завышены. Лучше сравнить стоимость аналогичных товаров в других точках.

Для петербуржцев, планирующих путешествия, главное правило — внимательность и осмотрительность. Это поможет избежать неприятностей и сделать поездку комфортной и безопасной.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургОбман туристов
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