Обводный канал и «Красный треугольник»: появится ли в Петербурге новый и современный парк

Подобный проект хотели осуществить еще в советское время.

В Петербурге может появиться новый парк вдоль Обводного канала — это пока просто идея, который обсуждают власть и эксперты.

Спикер ЗакСа Александр Бельский рассказал, что в советское время планировали засыпать Обводный канал и построить там дорогу, но сейчас ситуация изменилась.

Зеленая зона в городе всегда на вес золота. Так что идея сделать из этого места приятное пространство для прогулок и отдыха кажется вполне логичной и востребованной.

«Красный треугольник»: заброшенная промышленная зона с большим потенциалом

Но парк — это лишь часть большой истории, связанной с районом вокруг Обводного канала. Там находится заброшенная промышленная зона — знаменитый «Красный треугольник», пишет КП-Петербург.

Это бывший завод резинотехнических изделий, который был одним из крупнейших предприятий Петербурга и даже России.

Сейчас его территория — это лабиринт из более чем сотен старинных зданий, многие из которых имеют статус памятников архитектуры. Завод давно не работает, здание частично разрушено, а сама территория превратилась в проблемную зону.

Для реставрации нужны инвестиции и огромные вложения, а также дипломатический подход, так как собственников там много.

Как можно преобразить «Красный треугольник»

Несмотря на всю сложность, у «Красного треугольника» есть большой потенциал. Его удачное расположение в Адмиралтейском районе, близость к центру города и масштаб территории.

Архитекторы и урбанисты стремятся сохранить исторические здания и приспособить их под новые нужды — например, превратить в галереи, коворкинги, кафе и арт-центры.

Что даст городу новый парк и благоустроенную территорию

По сути, идея создать вдоль Обводного канала зеленую зону и одновременно выводить стены «Красного треугольника» — это попытка соединить историю и современность.

Если проект удастся реализовать, в Петербурге появится не только красивый парк, но и новый центр притяжения для жителей и гостей города.

Когда ждать

Решение по проекту будет принимать исполнительная власть. Пока идет обсуждение и подготовка, но идея уже вызывает интерес у горожан и специалистов.

Отличным примером служит Севкабель Порт, который появился в результате преобразования промышленного «серого пояса» Гавани Васильевского острова. Теперь так культурно-деловое пространство.