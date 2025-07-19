Один при встрече, еще один при прощании: зачем машинисты поездов гудят друг другу

Тем, кто любит путешествовать в хвосте поезда, наверняка знаком этот момент: вы только задремали — и тут над ухом гудок. Громкий, резкий, будит всех и вся. «Ну зачем так?», — ворчат пассажиры.

А причина, как это часто бывает на железной дороге, вовсе не в чьей-то вредности — а в строгих регламентах и заботе о безопасности.

Согласно Инструкции по сигнализации на железных дорогах, пункт 99 предписывает: при встрече поездов на двухпутных участках машинист обязан подать два длинных свистка. Один — при приближении к встречному поезду. Второй — при проезде его хвостовой части.

Безопасность у путей — прежде всего

Одна из причин — оповещение пешеходов, которые могут находиться возле путей. Представьте ситуацию: мимо мчится длинный поезд, создавая громовой шум.

Где-то поблизости стоит человек, собирающийся перейти пути — он может и не заметить, что по встречному пути на полной скорости приближается другой состав. Именно поэтому второй сигнал даётся в момент, когда один поезд уже почти прошёл, и появляется риск того, что кто-то решит перейти пути.

Гудок — это предупреждение: «Стой, не лезь!».

Машинисты контролируют друг друга

Есть и вторая причина. Когда встречные поезда расходятся, помощник машиниста внимательно осматривает противоположный состав: нет ли свисающих деталей, открытых дверей, зацеперов.

Этот внешний осмотр — важная часть безопасности. А чтобы не пропустить момент и привлечь внимание локомотивной бригады, встречный машинист гудит — как бы говоря: «Смотри внимательно, я еду».

Более того, железнодорожники называют этот сигнал «сигналом бодрствования» — он нужен, чтобы убедиться: в кабине встречного поезда всё под контролем, все на посту. Иногда даже вглядываются в лица коллег — живой контакт на фоне грохочущего железа.

Так что следующий раз, когда вас разбудит неожиданный гудок, знайте — это не вредность, а часть слаженной системы, которая десятилетиями оберегает жизни и движение на железной дороге. А вот про наушники у путей лучше вообще забыть — даже два гудка вас не спасут.