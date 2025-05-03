Одноразовым мангалам бой. Чем опасны дешевые конструкции для шашлыка?

Депутат Госдумы считает, что пора заканчивать использовать мангалы на один раз и даже предложил решение, чем их заменить.

Прошел только первый день «шашлычных» выходных, а депутаты уже выступают с новой инициативой. В майские праздники многие выезжают на природу и берут с собой одноразовые мангалы, которые после приготовления на костре можно выкинуть, ведь они дешевые и удобные. Что же стоит за таким предложением?

В чем проблема с одноразовыми мангалами?

Одноразовые мангалы — это металлические конструкции, они стоят обычно 200—300 рублей, и многие выбрасывают их прямо на природе. Однако такой мангал не исчезнет быстро: он будет разлагаться около 10 лет. За это время из металлов выделяются вредные соединения, которые загрязняют почву и воду, наносят вред растениям и животным.

Поэтому Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в Минприроды с предложением запретить продавать подобные конструкция для приготовления шашлыка, сообщает RT. Он отметил, что такие мангалы составляют львиную долю мусора на природных территориях.

Вместо одноразовых Милонов предлагает перейти на многоразовые мангалы, которые можно использовать не один сезон и они не загрязнят окружающую среду. Кроме того, он призывает власти создавать оборудованные зоны отдыха с многоразовыми мангалами, столами и урнами для мусора.

Жарить нужно в правильных местах

В прочем, МЧС уже предупредило россиян о штрафах за приготовление шашлыка в неположенном месте, нужно выбирать специально оборудованные. Также спасатели напомнили, что жарить мясо на балконе тоже нельзя, ведь так можно устроить пожар.