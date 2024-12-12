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Какие приборы обязательно нужны в домашней аптечке жителей Санкт-Петербурга

12 декабря 2024 15:28
Они спасут жизнь: эти приборы обязательно нужны в домашней аптечке жителей Санкт-Петербурга
Какие приборы обязательно нужны в домашней аптечке жителей Санкт-Петербурга
Belkin Alexey/ news.ru/ Global Look Press

Не пренебрегайте рекомендациями специалистов.

Санкт-Петербург, с его переменчивым климатом и высокой влажностью, требует особого внимания к здоровью. Врач-педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, какие приборы помогут петербуржцам вовремя обнаружить проблемы со здоровьем и сохранить самочувствие в норме.

Термометр

В условиях сырого климата Петербурга инфекционные заболевания особенно распространены. Контроль температуры тела позволяет вовремя начать лечение.

Тонометр

Гипертония — частая проблема у жителей города, особенно в периоды магнитных бурь и нестабильной погоды. Тонометр поможет следить за давлением и предотвращать осложнения.

Пульсоксиметр

Уровень кислорода в крови — важный показатель, особенно после пандемии COVID-19. Этот прибор полезен для тех, кто часто гуляет по набережным или страдает хроническими заболеваниями лёгких.

Глюкометр

С возрастом у многих петербуржцев растёт риск сахарного диабета. Глюкометр позволит контролировать уровень сахара и своевременно реагировать на отклонения.

Регулярно проверяйте исправность приборов. Убедитесь, что медикаменты хранятся в сухом месте, вдали от батарей, ведь петербургская влажность может повлиять на их качество. Проверяйте сроки годности не реже одного раза в месяц.

Но даже самые современные приборы не заменят профессионального осмотра. При возникновении серьезных симптомов или сомнений жителям Петербурга стоит обратиться в одну из городских поликлиник, где можно получить качественную медицинскую помощь.

Здоровье зависит от внимательного отношения к себе и регулярного мониторинга состояния организма. Своевременные проверки и исправные приборы в домашней аптечке помогут избежать проблем.

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Автор:
Максакова Яна
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