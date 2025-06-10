Роскачество предупреждает: какие купаты лучше выбросить, чтобы не попасть в больницу с листериозом

Как выбрать безопасные купаты и колбаски для шашлыка — экспертное расследование Роскачества.

Лето — время шашлыков и пикников, а значит, и повышенного спроса на полуфабрикаты для гриля. Но насколько безопасны эти аппетитные колбаски и купаты, которые люди обычно покупают в магазинах?

Роскачество провело масштабное исследование 19 популярных торговых марок мясных полуфабрикатов, и результаты оказались весьма тревожными.

В некоторых образцах были обнаружены опасные бактерии и антибиотики, а также несоответствия в составе и маркировке. Стоит ли рисковать своим здоровьем ради быстрого и легкого перекуса на природе?

Масштабное исследование: 162 показателя качества и безопасности

Продукция проверялась по 162 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке, также изучались органолептические свойства. Комплексный анализ должен был выявить все возможные нарушения и несоответствия.

Триумф «Ашана»: единственный претендент на Знак качества

Купаты «Ашан» соответствуют обязательным и опережающим требованиям и могут претендовать на присвоение российского Знака качества. Это приятная новость для тех, кто предпочитает эту торговую марку.

Ужас микробиологии: Листерии в купатах «Мясницкого ряда»

В исследованных полуфабрикатах для гриля не обнаружили бактерий кишечной палочки. Нет превышений по содержанию плесеней, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Это хорошие новости, но…

В купатах марки «Мясницкий ряд» обнаружены листерии — вид патогенных бактерий, вызывающих инфекционный листериоз. А это уже серьезная угроза для здоровья.

Листериоз может протекать в тяжелой форме, особенно опасен для беременных женщин, новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом.

Листерии погибают при температуре выше 100 градусов Цельсия за 5 минут. Эксперты рекомендуют, как следует прожаривать все полуфабрикаты. Но лучше перестраховаться и отказаться от купатов «Мясницкого ряда».

Антибиотики в мясе: «Останкино» и «Рестория» под подозрением

В продукции «Останкино» выявили превышение допустимых норм антибиотика сульфаниламида (стрептоцида).

Превышение допустимых норм антибиотиков в продуктах питания — это серьезная проблема, которая может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам.

В купатах «Рестория» обнаружены следы флорфеникола. Следовые количества антибиотиков не являются нарушением, но такая продукция не может претендовать на получение российского Знака качества.

Даже следовые количества антибиотиков вызывают вопросы о качестве сырья.

Чего не нашли: мясо мехобвалки и «мясной клей»

Мясо мехобвалки не обнаружено. Это хороший знак, так как мясо мехобвалки — это низкокачественный продукт, получаемый путем механической обработки костей.

Микробная трансглютаминаза (мясной клей) не обнаружена. «Мясной клей» используется для склеивания кусков мяса и улучшения текстуры продукта. Его наличие не является нарушением, но некоторые потребители предпочитают избегать его в составе продуктов.

Обман потребителя: несоответствия в составе и маркировке

В купатах «Ближние Горки» выявили не заявленные в составе субпродукты. Обман потребителя относительно состава продукта недопустим.

В купатах марки «Особая коллекция» масса нетто не соответствует заявленной. Обвес — это тоже нарушение прав потребителей.

В продукции 6 ТМ («Ближние Горки» — колбаски, «Останкино» — купаты, «Слово мясника» — колбаски, «Ашан» — колбаски, «Мясницкий ряд» — купаты, «Рестория» — купаты) обнаружили незаявленный каррагинан.

Каррагинан используется в качестве загустителя и стабилизатора, но его наличие в продукте должно быть указано на этикетке.

Показатель / ТМ «Ашан» «Мясницкий ряд» «Останкино» «Рестория» «Ближние Горки» «Слово мясника» Другие ТМ Соответствие требованиям Соответствует обязательным и опережающим требованиям; может получить Знак качества Обнаружены листерии (патогенные бактерии) Превышение антибиотика сульфаниламида (стрептоцида) Обнаружены следы флорфеникола (следовые количества антибиотиков) В составе выявлены незаявленные субпродукты Обнаружен незаявленный каррагинан В 6 ТМ (включая вышеуказанные) обнаружен незаявленный каррагинан Наличие патогенов Не обнаружены Обнаружены листерии Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Антибиотики Не обнаружены Не обнаружены Превышение норм Следовые количества Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Соответствие маркировке Соответствует Масса нетто соответствует Масса нетто соответствует Масса нетто соответствует Масса нетто не соответствует Соответствует Соответствует Незаявленные ингредиенты Обнаружен каррагинан Обнаружен каррагинан Не заявленные антибиотики и каррагинан Обнаружен каррагинан Обнаружены субпродукты и каррагинан Обнаружен каррагинан Обнаружен каррагинан Микробиологические показатели Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме Нет кишечной палочки, но листерии есть Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме Мясо мехобвалки Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Микробная трансглютаминаза Не обнаружена Не обнаружена Не обнаружена Не обнаружена Не обнаружена Не обнаружена Не обнаружена Кислотное число жира В норме В норме В норме В норме В норме

Реакция производителей: работа над ошибками после проверки

Роскачество проинформировало производителей и продавцов о результатах исследования, после чего на производствах приняты меры для устранения выявленных нарушений и недочетов. Это обнадеживает, но потребителям стоит быть бдительными.

Как выбрать безопасные купаты для пикника?

Результаты исследования Роскачества заставляют задуматься о безопасности полуфабрикатов для гриля. Чтобы избежать отравления и проблем со здоровьем, нужно следовать этим рекомендациям:

Внимательно изучать состав продукта на этикетке.

Обращать внимание на срок годности и условия хранения.

Покупать продукцию только у проверенных производителей и в надежных магазинах.

Тщательно прожаривать купаты и колбаски перед употреблением.

Следить за новостями и отзывами о продукции различных торговых марок.

И главное нужно помнить: лучше перестраховаться, чем потом лечиться от листериоза.