Роскачество предупреждает: какие купаты лучше выбросить, чтобы не попасть в больницу с листериозом

Лето — время шашлыков и пикников, а значит, и повышенного спроса на полуфабрикаты для гриля. Но насколько безопасны эти аппетитные колбаски и купаты, которые люди обычно покупают в магазинах?
Роскачество провело масштабное исследование 19 популярных торговых марок мясных полуфабрикатов, и результаты оказались весьма тревожными.
В некоторых образцах были обнаружены опасные бактерии и антибиотики, а также несоответствия в составе и маркировке. Стоит ли рисковать своим здоровьем ради быстрого и легкого перекуса на природе?
Масштабное исследование: 162 показателя качества и безопасности
Продукция проверялась по 162 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке, также изучались органолептические свойства. Комплексный анализ должен был выявить все возможные нарушения и несоответствия.
Триумф «Ашана»: единственный претендент на Знак качества
Купаты «Ашан» соответствуют обязательным и опережающим требованиям и могут претендовать на присвоение российского Знака качества. Это приятная новость для тех, кто предпочитает эту торговую марку.
Ужас микробиологии: Листерии в купатах «Мясницкого ряда»
В исследованных полуфабрикатах для гриля не обнаружили бактерий кишечной палочки. Нет превышений по содержанию плесеней, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Это хорошие новости, но…
В купатах марки «Мясницкий ряд» обнаружены листерии — вид патогенных бактерий, вызывающих инфекционный листериоз. А это уже серьезная угроза для здоровья.
Листериоз может протекать в тяжелой форме, особенно опасен для беременных женщин, новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом.
Листерии погибают при температуре выше 100 градусов Цельсия за 5 минут. Эксперты рекомендуют, как следует прожаривать все полуфабрикаты. Но лучше перестраховаться и отказаться от купатов «Мясницкого ряда».
Антибиотики в мясе: «Останкино» и «Рестория» под подозрением
В продукции «Останкино» выявили превышение допустимых норм антибиотика сульфаниламида (стрептоцида).
Превышение допустимых норм антибиотиков в продуктах питания — это серьезная проблема, которая может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам.
В купатах «Рестория» обнаружены следы флорфеникола. Следовые количества антибиотиков не являются нарушением, но такая продукция не может претендовать на получение российского Знака качества.
Даже следовые количества антибиотиков вызывают вопросы о качестве сырья.
Чего не нашли: мясо мехобвалки и «мясной клей»
Мясо мехобвалки не обнаружено. Это хороший знак, так как мясо мехобвалки — это низкокачественный продукт, получаемый путем механической обработки костей.
Микробная трансглютаминаза (мясной клей) не обнаружена. «Мясной клей» используется для склеивания кусков мяса и улучшения текстуры продукта. Его наличие не является нарушением, но некоторые потребители предпочитают избегать его в составе продуктов.
Обман потребителя: несоответствия в составе и маркировке
В купатах «Ближние Горки» выявили не заявленные в составе субпродукты. Обман потребителя относительно состава продукта недопустим.
В купатах марки «Особая коллекция» масса нетто не соответствует заявленной. Обвес — это тоже нарушение прав потребителей.
В продукции 6 ТМ («Ближние Горки» — колбаски, «Останкино» — купаты, «Слово мясника» — колбаски, «Ашан» — колбаски, «Мясницкий ряд» — купаты, «Рестория» — купаты) обнаружили незаявленный каррагинан.
Каррагинан используется в качестве загустителя и стабилизатора, но его наличие в продукте должно быть указано на этикетке.
|Показатель / ТМ
|«Ашан»
|«Мясницкий ряд»
|«Останкино»
|«Рестория»
|«Ближние Горки»
|«Слово мясника»
|Другие ТМ
|Соответствие требованиям
|Соответствует обязательным и опережающим требованиям; может получить Знак качества
|Обнаружены листерии (патогенные бактерии)
|Превышение антибиотика сульфаниламида (стрептоцида)
|Обнаружены следы флорфеникола (следовые количества антибиотиков)
|В составе выявлены незаявленные субпродукты
|Обнаружен незаявленный каррагинан
|В 6 ТМ (включая вышеуказанные) обнаружен незаявленный каррагинан
|Наличие патогенов
|Не обнаружены
|Обнаружены листерии
|Не обнаружены
|Не обнаружены
|Не обнаружены
|Не обнаружены
|Не обнаружены
|Антибиотики
|Не обнаружены
|Не обнаружены
|Превышение норм
|Следовые количества
|Не обнаружены
|Не обнаружены
|Не обнаружены
|Соответствие маркировке
|Соответствует
|Масса нетто соответствует
|Масса нетто соответствует
|Масса нетто соответствует
|Масса нетто не соответствует
|Соответствует
|Соответствует
|Незаявленные ингредиенты
|Обнаружен каррагинан
|Обнаружен каррагинан
|Не заявленные антибиотики и каррагинан
|Обнаружен каррагинан
|Обнаружены субпродукты и каррагинан
|Обнаружен каррагинан
|Обнаружен каррагинан
|Микробиологические показатели
|Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме
|Нет кишечной палочки, но листерии есть
|Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме
|Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме
|Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме
|Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме
|Нет кишечной палочки, КМАФАнМ в норме
|Мясо мехобвалки
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Микробная трансглютаминаза
|Не обнаружена
|Не обнаружена
|Не обнаружена
|Не обнаружена
|Не обнаружена
|Не обнаружена
|Не обнаружена
|Кислотное число жира
|В норме
|В норме
|В норме
|В норме
|В норме
Реакция производителей: работа над ошибками после проверки
Роскачество проинформировало производителей и продавцов о результатах исследования, после чего на производствах приняты меры для устранения выявленных нарушений и недочетов. Это обнадеживает, но потребителям стоит быть бдительными.
Как выбрать безопасные купаты для пикника?
Результаты исследования Роскачества заставляют задуматься о безопасности полуфабрикатов для гриля. Чтобы избежать отравления и проблем со здоровьем, нужно следовать этим рекомендациям:
- Внимательно изучать состав продукта на этикетке.
- Обращать внимание на срок годности и условия хранения.
- Покупать продукцию только у проверенных производителей и в надежных магазинах.
- Тщательно прожаривать купаты и колбаски перед употреблением.
- Следить за новостями и отзывами о продукции различных торговых марок.
И главное нужно помнить: лучше перестраховаться, чем потом лечиться от листериоза.