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Продолжаем узнавать коренного петербуржца: часть вторая

9 января 2025 11:31
Человек
Продолжаем узнавать коренного петербуржца: часть вторая
Городовой ру

Зато друг друга они узнают даже на Колыме.

В первой части мы разобрали привычки и стиль коренных ленинградцев, но ведь их особенности не ограничиваются гардеробом и любовью к Эрмитажу. Теперь углубимся в кулинарные предпочтения, отношение к деньгам и знаменитый питерский юмор.

1. Шоколад и корюшка — символы вкуса

Петербуржцы обожают горький шоколад местного производства — никаких сладких излишеств, только настоящая насыщенность. А ещё корюшка! Эта рыба — не просто гастрономическое удовольствие, а символ весны и связи с Невой.

2. Пиво или водка?

Когда-то холодный климат Петербурга диктовал свои правила: к пиву относились с недоверием, отдавая предпочтение водке, портвейну или коньяку. Но времена изменились, и теперь культурная столица превратилась в крафтовую мекку. Самодельное пиво здесь можно найти на каждом углу, и петербуржцы его по достоинству оценили.

3. Экономия как стиль жизни

Потомственный петербуржец бережлив. Московская широта души и броские траты ему чужды. Однако это не значит, что он себе ни в чем не позволяет роскошь. Удовольствие должно быть изысканным: коллекционный алкоголь, редкий гаджет или особенная вещь для души. Но никогда — напоказ.

4. Черный юмор — его язык

Сарказм и ирония — это основа общения коренных петербуржцев. А черный юмор, пусть и не для всех, здесь звучит естественно, как дождь за окном. Шутки про расчлененку или депрессию — неотъемлемая часть питерской самобытности.

5. Деньги — не главное

Питер — город не для денег, а для души. Потомственные ленинградцы, как правило, не стремятся к большим капиталам. Бизнес? Напор? Это уже о тех, кто давно уехал в Москву. Петербуржцы предпочитают жить в своём ритме, где главное — гармония, а не гонка за успехом.

Это лишь вторая часть портрета коренного жителя культурной столицы. В третьей части мы продолжим раскрывать удивительные особенности тех, кто родился и вырос в городе на Неве. Оставайтесь с нами!

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Автор:
Максакова Яна
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