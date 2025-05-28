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Литературный Петербург под землей: захватывающие истории о писателях, в честь которых названы станции метро

Опубликовано: 28 мая 2025 16:01
Петербургское метро, Максим Горький
Литературный Петербург под землей: захватывающие истории о писателях, в честь которых названы станции метро
Городовой ру

Неожиданные факты из жизни Пушкина, Достоевского и других классиков, увековеченных в петербургском метро.

Петербургский метрополитен — это не только удобный вид транспорта, но и своеобразный музей, где каждая станция носит имя выдающихся деятелей культуры и искусства.

Многие станции посвящены русским классикам, но многие ли знают интересные факты об этих писателях и поэтах?

Максим Горький: горькая правда жизни

Как пишет пресс-служба метрополитена, настоящее имя Горького — Алексей Пешков. Псевдоним «Горький» он взял не только из-за тяжелого детства («горькой» судьбы), но и как намек на саркастическое восприятие жизни.

Горький — это не просто псевдоним, это отражение мировоззрения писателя, его отношения к действительности.

Федор Достоевский: игрок и гений

В Европе Федор Михайлович проигрывал целые состояния, а затем писал об этом в «Игроке» — романе, созданном за 26 дней под угрозой потери авторских прав. Достоевский умел превращать личные переживания и пороки в великую литературу.

Михаил Ломоносов: ученый и поэт

Полиглот и реформатор языка он ввел в русский язык множество научных терминов («кислота», «градусник», «горизонт») и фактически создал современную русскую поэзию, разработав силлабо-тоническую систему стихосложения. Ломоносов — гений, объединивший науку и искусство.

Владимир Маяковский: рекламный провидец

Рекламный гений писал слоганы для ГУМа и Моссельпрома («Нигде кроме, как в Моссельпроме!»), что было новаторством для поэзии. Маяковский был не только поэтом, но и талантливым маркетологом своего времени.

Александр Пушкин: криптограф и бунтарь

В 1825 году Александр Сергеевич написал первое «крипто-стихотворение» — зашифрованное послание декабристам («Во глубине сибирских руд…»), которое передал через жену сосланного Муравьева. Пушкин — это не только великий поэт, но и смелый гражданин, поддерживавший декабристов.

Николай Чернышевский: узник и романист

Роман «Что делать?» Николай Гаврилович написал в Петропавловской крепости, не имея серьезного литературного опыта, но книга стала культовой. Чернышевский — это революционер и писатель, создавший одно из самых влиятельных произведений русской литературы в заточении.

Петербургский метрополитен — это не только средство передвижения, но и возможность прикоснуться к истории и культуре России.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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