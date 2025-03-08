Спиритическая лихорадка: тайны «говорящих столов» Петербурга XIX века

При огромной народной популярности сеансов гадания, эти практики старались не афишировать.

Удивительно, но факт: у появления спиритизма в России есть конкретная дата — 1 апреля 1875 года. В этот день вышел номер журнала «Вестник Европы» с письмом профессора зоологии Николая Вагнера «О спиритизме», где он рассматривал спиритическую практику как «средство возвращения неверующих в лоно Православной церкви».

Вызывать духов в России любили всегда, но именно статья Вагнера стала «научным подтверждением» этой практики.

«Супернатуральные явления духов» от медиума Дэниеля Юма

Дело было так: в 70-х годах XIX века в Петербург приехал скрывающийся от суда в Лондоне медиум Дэниель Юм. Он остановился в доме №17 на 8-й линии Васильевского острова в квартире известного химика Александра Бутлерова (Юм являлся родственником жены учёного).

Здесь медиум для «немногочисленного и избранного общества» прочитал свою первую в России лекцию о спиритизме. Событие получилось резонансным, и Юма пригласили провести несколько сеансов в одной из аудиторий Императорского университета (нынешний СПбГУ).

Вердикт группы учёных во главе с Дмитрием Менделеевым, наблюдавших за экспериментом, оказался неутешительным — «незаурядный фокусник и гипнотизер, выдававший свои манипуляции за «супернатуральные явления духов». Это мнение, впрочем, не помешало медиуму стать частым гостем в семье императора Александра II.

Как проходили сеансы

«Юма я видела три раза: два в Стрельне и один у Государя. Я поражена им, но приятным образом; расскажу многое при свидании» — пишет в частном письме брату фрейлина Елизавета Павловна Эйлер, участница петергофских сеансов магии Юма.

При огромной народной популярности сеансов гадания, эти практики старались не афишировать — каноны Православной церкви не позволяли.

«В 10-м часу из Монплезира прибыли в Большой Дворец Их Величества, Императрица Матушка, Великий Князь Константин Николаевич, Великая Княгиня Мария Николаевна и Принц Виртембергский, в картинной комнате с гостями кушали чай, потом во внутренних апартаментах в гостинной комнате присутствовали до ½ 1-го часа ночи при показывании фокусов иностранцем Юмомъ», — гласила публикация камер-фурьерского журнала.

Как пишет «RBI. Строим искусство», участники сидели за круглым столом, положив на него руки. В комнате раздавались стуки — так «духи» отвечали на задаваемые вопросы. В какой-то момент стол приподнялся над полом, гости чувствовали прикосновение рук, и «духи» даже перенесли по воздуху колокольчик из рук императора принцу Вюртембергскому.

Мистическая лихорадка и ее противники

И всё же научная публика, в том числе ученый-зоолог Николай Вагнер, продолжала сомневаться в сверхъестественных способностях медиума. Пока в один из вечеров Бутлеров не пригласил Вагнера в гости, где Юм силой мысли передвинул тяжёлый стол из одного угла комнаты в другой. После этого ученый был покорен мистицизмом.

Тогда в светских кругах началась настоящая мистическая лихорадка: все были увлечены спиритизмом, магией, «говорящими столами».

С 1881 года в Петербурге выходил еженедельный спиритический журнал «Ребус», который пользовался широкой популярностью у современников.

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