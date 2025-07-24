Рок и память: легенда хеви-метала ожила в Петербурге на Зверинской улице улице по соседству с Цоем

Многообещающая выставка уличного искусства предлагает совершить небольшое путешествие через жизнь и легенду рок-музыканта.

В одном из самых многострадальных скверов Петербурга — на Зверинской улице — неожиданно обрели жизнь три большие фрески с изображением Оззи Осборна. Они разместились на стенах гаражей рядом с портретами Виктора Цоя.

Что за фрески?

Как пишет «Фонтанка», первое изображение — воспоминание о самом скандальном эпизоде из биографии Оззи.

Оно запечатлело момент, когда в 1982 году в Айове музыкант откусил голову летучей мыши. Мрачный эпизод, ставший роковой легендой, здесь показан ярко и жестко.

Средний портрет уже более философский — пожилой Осборн с цепью на ногах и крестом на шее, взгляд устремленный в слушателя и руки, будто тянущиеся за пониманием.

Эта работа четко символизирует внутреннюю борьбу музыканта с демонами зависимости, придавая изображению глубину и драматизм.

И, наконец, справа — образ осознавшего себя мудрого дедушки со спокойным выражением лица. Он держит в руках кошку в шляпе-грибке, неожиданный и ироничный штрих, говорящий о жизни, прошедшей сквозь испытания и преломы.

«Невероятный стрит-арт» или спор о месте и памяти

Вопреки восторженным отзывам многих горожан, новое появление в сквере Цоя вызвало настоящий резонанс.

Одни видят в работах Олега Нилова свежую волну уважения к культуре и легендам рока:

«Невероятный стрит-арт. Спасибо за него», — пишут в соцсетях.

Однако находятся и те, кто считают, что здесь не место портретам Оззи Осборна: «

«Сквер Виктора Цоя, а не Оззи Осборна все-таки», — жители отмечают, что место должно сохранять память именно про Цоя и его время.

Этот спор — отражение тонкого баланса между уважением к памяти и признанием новых кумиров.

Творческая экспедиция: три портрета за три часа

Создатель стрит-арта Олег Нилов не скрывает, что работа велась быстро и с любовью.

Как рассказал 78.ru, команда собрала все необходимое, и за три часа на проверенном месте — между граффити Виктора Цоя и другими работами Нилова — появились три портрета Великого Оззи.

Среди других творений художника — образы Джона Леннона и Иосифа Бродского, что только подчеркивает широкий культурный масштаб его проекта.

Сквер Цоя — центр вечной музыки и живого искусства

Сквер, долгие годы бывший местом памяти Виктора Цоя, постепенно становится местом встречи разных культурных эпох и голосов.

Появление Оззи Осборна здесь — знак того, что музыка не признает границ и времени. Здесь рок живет в уличном искусстве, интегрируясь в городское пространство и заставляя задуматься о том, кто действительно заслуживает вечной памяти.

Стрит-арт Олега Нилова с портретами Оззи Осборна в сквере Цоя — больше, чем просто рисунки на стене.

Это рассказ о жизни с ее праздниками и трагедиями, о культуре, объединяющей поколения, и о памяти, которая всегда остается многослойной и неоднозначной.

Команда художника подарила Петербургу новую точку притяжения для поклонников рок-музыки, а сквер на Зверинской продолжает становиться местом, где легенды живут рядом с живыми.