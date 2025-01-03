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От Москвы и до Сибири: где еще можно встретить эхо петербургского Эрмитажа

3 января 2025 12:30
Сад «Эрмитаж» в Москве
От Москвы и до Сибири: где еще можно встретить эхо петербургского Эрмитажа
Кадр Youtube "Москва - нюансы города"

Городов немало.

Когда мы слышим слово «Эрмитаж», в первую очередь вспоминаем величественный музей в Санкт-Петербурге. Однако, эхо этого имени звучит далеко за пределами Северной столицы, распространяясь по всей России. Оказывается, Эрмитажи можно найти в разных уголках страны, и каждый из них имеет свою уникальную историю и особенности.

Москва

Сад, открывшийся в 1894 году в самом сердце столицы под названием «Новый Эрмитаж», стал популярным местом отдыха москвичей и гостей города. Это не просто зеленый уголок, но и культурный центр, где проходят различные мероприятия и представления. Кроме того, в музее-усадьбе Кусково можно обнаружить павильон «Эрмитаж», который, в отличие от своего петербургского тезки, действительно является уединенным местом для созерцания искусства.

Выборг

В городе Выборг с 2010 года действует выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», который является филиалом петербургского Эрмитажа. Это место предоставляет возможность жителям и гостям города прикоснуться к шедеврам мирового искусства, не выезжая за пределы своего региона.

Омск

В 2019 году на базе омского музея им. М. А. Врубеля открылся «Эрмитаж-Сибирь» – третье представительство петербургского Эрмитажа. Этот центр стал важным культурным событием для региона, позволяя местным жителям познакомиться с коллекциями одного из крупнейших музеев мира.

Екатеринбург

В столице Урала также есть свой «спутник» Государственного Эрмитажа – культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Он был открыт в 2021 году и является частью Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Это место стало центром притяжения для любителей искусства и площадкой для проведения различных культурных мероприятий.

Тула

Столица русских оружейников также имеет свой «Эрмитаж» – Тульский академический театр драмы, который получил это название в 2010 году.

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Автор:
Юлия Степанова
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