Где искать счастье в Петербурге: существует реальный адрес

Как добраться до усадьбы Кирьяново и загадать желание о любви.

Где найти счастье в Петербурге? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила экскурсовод Людмила Разбегаева, указав на одно из самых интересных мест — Петергофскую дорогу и, в частности, усадьбу Кирьяново.

По замыслу Петра I, усадьбы по Петергофской дороге должны были играть важную роль — приучать россиян к мореплаванию и делать их свободными и счастливыми.

Петергофская дорога: путь к свободе и счастью

Людмила Разбегаева Экскурсовод «Дворы» все были приморскими, должны были приучить россиян к мореплаванию и из затворников сделать свободными и счастливыми людьми», – рассказывает экскурсовод.

Эта дорога, соединяющая Петербург с Петергофом, сама по себе является историческим памятником, полным интересных мест и загадок.

Кирьяново: дача Екатерины Дашковой

На 4-ой версте Петергофской дороги находится одна из самых известных дач — Кирьяново. Дача принадлежала Екатерине Воронцовой-Дашковой — неординарной личности, первой женщине — президенту Академии Наук. Дашкова сама, в своих мемуарах, описала, как появился этот участок.

«Между Петербургом и Красным кабачком на расстоянии 10 верст тянулись болота и леса. Кто-то посоветовал Петру III раздать эти земли. Один из наделов перешел к генерал-поручику, сенатору А.Г. Жеребцову, и в тот же год он перешел к Дашковой. Отец Р. Г. Воронцов настоял взять этот неудобный участок. Название имение получило в честь святых Кира и Иоанна, в день памяти которых, 28 июня 1762 года, произошел переворот, в результате которого Екатерина II взошла на престол», — рассказала Разбегаева.

А по легенде, будто-бы лошадь потеряла здесь подкову, и Екатерина II пожаловала этот участок Екатерине Дашковой.

Архитектурные загадки и культурное наследие

Сначала здесь строится деревянная дача, но уже после наводнения 1777 года начинают строить каменный дом. Возможно, архитектор Джакомо Кваренги работал над обликом дома, а может и нет — историки сами не определились. А может, и сама Екатерина Романовна поучаствовала в создании проекта.

«По классической палладианской схеме, усадьба построена на гармоничном сочетании главного здания с ионическим портиком и раскрывающимися к дороге крыльями. Здесь бывали известные люди — Джакомо Казанова».

В этом особняке велась работа над созданием Словаря Российской Академии. Стилистическая концепция основана на учении М. В. Ломоносова о трех «штилях». Более 43 тыс. слов Екатерина Дашкова сама собрала более 700 слов.

Многие литераторы потом пользовались этим словарем. Например, А. С. Пушкин при написании «Евгения Онегина». Часто бывал И. А. Крылов. В этом особняке был клуб «Парнас на Руси». Бывал Д. Хвостов (родственник А. Суворова).

Место притяжения и вдохновения

И сейчас место весьма привлекательно. Хотя история очень сложная. Был здесь трактир, клуб и даже детский сад. Облик здания менялся. Но место знаковое.

«И это усадьба очень неординарной женщины, которая была соавтором русского словаря. Сейчас здесь есть дивный музей, где можно услышать арфу».

ЗАГС «Подкова»: залог личного счастья

С 1975 года в усадьбе расположен районный Отдел ЗАГС. А люди называют «Подковой». У петербуржцев считается, что это место является залогом личного счастья. Неудивительно, ведь усадьба Кирьяново — это место, где переплелись история, культура, любовь и надежда.