От сталинских шедевров до современных тем: какие станции петербургского метро похожи на музей

Красивые виды в Петербурге можно найти даже пол землей.

Петербургское метро — это не просто способ быстро добраться с одного конца города в другой. Это настоящий подземный музей, где каждая станция — маленький шедевр архитектуры и истории.

Если вы когда-нибудь спускались в метро в Северной столице, то наверняка замечали: здесь не просто бетон и плитка, а настоящий подземный дворец с мрамором, скульптурами и мозаиками.

Немного истории

Идея построить метро в Петербурге родилась еще в XIX веке — инженеры предлагали прорыть тоннель под Невой, но тогда это казалось слишком смелым проектом.

Реальное строительство началось только в 1941 году, но война внесла свои коррективы, и полноценные работы стартовали лишь в 1947-м.

Первая линия открылась в 1955 году, и в нее вошли такие станции, как «Автово», «Кировский завод», «Нарвская», «Площадь Восстания», «Балтийская», «Технологический институт», «Владимирская» и чуть позже — «Пушкинская».

Почему метро — это подземный дворец?

Особенность петербургского метро в том, что многие станции построены очень глубоко — здесь одна из самых глубоких систем в мире.

Например, станция «Адмиралтейская» — самая глубокая в городе и одна из самых глубоких в мире. Она открылась только в 2011 году после долгих и сложных строительных работ.

Но глубина — это не единственное, что впечатляет. Станции первой линии, построенные в 1950-х, оформлены в стиле сталинской архитектуры, с натуральным мрамором, скульптурами и мозаиками.

Например, «Автово» называют «хрустальным дворцом» из-за 16 колонн из стекла с растительным орнаментом и беломраморных колонн.

Это не просто транспорт — это дань подвигу Ленинграда во время войны, что отражено в надписи под куполом: «Слава в веках доблестным защитникам Ленинграда».

Каждая станция — своя история и стиль

«Автово» — символ возрождения города после войны, с мозаикой «Победа» и стеклянными колоннами, которые создают ощущение легкости и света.

«Пушкинская» — строгая и торжественная, с мраморными пилонами, статуей Александра Пушкина и мозаичным панно с Царскосельским парком.

«Площадь Восстания» — одна из самых узнаваемых станций, оформлена в красно-белых тонах с позолоченными элементами. Здесь можно найти барельефы, посвященные революции 1917 года, с изображениями Ленина и даже Сталина.

«Нарвская» — музей труда, с горельефами врачей, строителей, шахтеров и других профессий. Первоначально здесь был мозаичный портрет Сталина, который после разоблачения культа личности был скрыт.

«Кировский завод» — станция, символизирующая индустриальную мощь СССР, с барельефами, посвященными промышленности, и новаторским освещением.

Новые станции — новые темы

Современные станции Петербургского метро менее помпезны, но не менее интересны:

«Беговая» — посвящена летчикам, с колоннами из нержавеющей стали и светильниками в форме пропеллеров.

«Зенит» — спортивная станция, оформленная в синих и серых тонах, с выставкой копий кубков футбольного клуба «Зенит».

«Адмиралтейская» — морская тематика, с мрамором разных оттенков, мозаиками и барельефами адмиралов.

«Звенигородская» — посвящена Полтавской битве и истории Семеновского полка, с огромным мозаичным панно.

«Обводный канал» — индустриальный стиль с панорамными витражами старого канала, пишет Kudago.

«Спортивная» — единственная двухъярусная станция, посвященная Олимпийским играм.

«Международная» — бело-золотая, с панно Атланта, отражающая тему международных связей.

«Дунайская» — оформлена в сине-голубых тонах, с витражами городов на Дунае и светильниками, имитирующими пену на волнах.

Метро как музей под землей

Петербургское метро — это не просто транспорт, а целый культурный объект. Здесь можно гулять, как по музею, любуясь мрамором, мозаиками, барельефами и скульптурами. Многие станции рассказывают о важных исторических событиях, героях и профессиях.

Даже современные станции сохраняют традицию тематического оформления, делая поездки не только быстрыми, но и приятными для глаз.