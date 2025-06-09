От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади

Сегодня Сенная площадь в Санкт-Петербурге ассоциируется с пробками, пересадками и строительными лесами. А когда-то здесь шумел один из самых живых и «ароматных» рынков города. Началась эта история почти три века назад — в 1737 году, когда на участок с редколесьем купцы впервые привезли сено.

От возов до павильонов

К 1785 году здесь уже разрешили официальную торговлю: крестьяне из окрестных деревень привозили продукты и сено, задерживались на несколько дней, если не удавалось всё распродать сразу.

В XIX веке торговая площадь разрослась и поделилась пополам — на одной стороне продавали с возов, на другой шёл постоянный торг. В базарные дни Сенная напоминала муравейник: покупателей было не протолкнуться, особенно перед праздниками. Разносчики, нищие, монахини с кружками для пожертвований — все были частью этого шумного уличного спектакля.

«Страшная вонь» и доход в 160 тысяч рублей

В 1883 году архитектор И. С. Кинер возвёл здесь железные павильоны со стеклянными крышами. Купцы рассредоточились по рядам: мясо — у гауптвахты, рыба — ближе к Демидову переулку, овощи — у церкви, скобяные товары — у Таирова.

Но даже нововведения не спасли рынок от одной известной проблемы — зловония. Городская управа жаловалась, что от Сенной «можно упасть в обморок». Комиссия хотела закрыть торговлю, но Дума встала на защиту — рынок приносил в бюджет до 160 тысяч рублей в год. Да и народ бы не понял.

Символ доступности

Продукты здесь стоили дешевле, чем на других рынках города, и потому Сенная стала настоящим магнитом для рабочего люда. И хотя цивилизованный облик рынок обрел лишь к концу XIX века, он навсегда остался символом дешёвых покупок и непарадного Петербурга.