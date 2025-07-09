От стипендии к прожиточному минимуму: как теперь будут поддерживать студенток в декрете

Выплаты значительно вырастут, что должно сподвигнуть молодых девушек не откладывать рождение детей.

Госдума приняла важный закон, который должен помочь беременным студенткам. Теперь пособия по беременности и родам для них значительно повысятся.

Что конкретно изменится?

С 1 сентября 2025 года студентку смогут получать пособие по беременности и родам равное прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Рассчитывать выплату будут исходя из прожиточного минимума в регионе проживания будущей мамы. В среднем по России это около 90 тысяч рублей за весь декретный отпуск, пишет Фонтанка.

Раньше студентки получали сумму, не превышающую 23 тысячи рублей — размер их стипендии.

Пример Санкт-Петербурга

Помимо федеральной инициативы, в некоторых регионах вводят дополнительные меры поддержки. Так, в Санкт-Петербурге планируют единовременно выплачивать беременным студенткам по 100 000 рублей.

Эта выплата будет внесена в Социальный кодекс города и софинансироваться федеральным бюджетом. На данный момент в Петербурге около 266 студенток, которые учатся очно и находятся в положении, могут рассчитывать на эту помощь.

Данное решение вызвало много споров, так как в перечень получателей попали и школьницы. Многие стали опасаться того, что девушки перестанут думать об учебе, а общество вернется к тому, что женщина должна только рожать детей.

Поддержка семей

Кроме того, власти города обсуждают и другие меры поддержки семей с детьми.

Например, компенсацию половины стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи в колледжах, а также полное или частичное погашение ипотечного кредита до 550 тысяч рублей для семей с третьим и последующими детьми.

Почему это важно?

В России наблюдается тенденция к снижению рождаемости, и поддержка молодых мам, особенно тех, кто совмещает учебу и беременность, становится приоритетом.

Новые выплаты призваны помочь студенткам не откладывать рождение детей из-за финансовых трудностей и создать более комфортные условия для беременности и материнства.

Кому положены выплаты?

Студенткам и аспиранткам очной формы обучения, которые встали на учет по беременности.

В Санкт-Петербурге — также беременным школьницам, обучающимся очно, которые теперь могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Это делает город одним из немногих регионов с такой поддержкой.

Как получить выплаты?

Для оформления пособия студенткам необходимо:

Быть зарегистрированной в медицинском учреждении по беременности.

Обучаться очно в образовательном учреждении.

Подать заявление в соответствующие органы (в федеральном случае — в Социальный фонд, в Петербурге — в органы социальной защиты города).

Выплаты должны поступать в течение 10 рабочих дней после оформления документов.