От стипендии к прожиточному минимуму: как теперь будут поддерживать студенток в декрете

Госдума приняла важный закон, который должен помочь беременным студенткам. Теперь пособия по беременности и родам для них значительно повысятся.
Что конкретно изменится?
С 1 сентября 2025 года студентку смогут получать пособие по беременности и родам равное прожиточному минимуму трудоспособного населения.
Рассчитывать выплату будут исходя из прожиточного минимума в регионе проживания будущей мамы. В среднем по России это около 90 тысяч рублей за весь декретный отпуск, пишет Фонтанка.
Раньше студентки получали сумму, не превышающую 23 тысячи рублей — размер их стипендии.
Пример Санкт-Петербурга
Помимо федеральной инициативы, в некоторых регионах вводят дополнительные меры поддержки. Так, в Санкт-Петербурге планируют единовременно выплачивать беременным студенткам по 100 000 рублей.
Эта выплата будет внесена в Социальный кодекс города и софинансироваться федеральным бюджетом. На данный момент в Петербурге около 266 студенток, которые учатся очно и находятся в положении, могут рассчитывать на эту помощь.
Данное решение вызвало много споров, так как в перечень получателей попали и школьницы. Многие стали опасаться того, что девушки перестанут думать об учебе, а общество вернется к тому, что женщина должна только рожать детей.
Поддержка семей
Кроме того, власти города обсуждают и другие меры поддержки семей с детьми.
Например, компенсацию половины стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи в колледжах, а также полное или частичное погашение ипотечного кредита до 550 тысяч рублей для семей с третьим и последующими детьми.
Почему это важно?
В России наблюдается тенденция к снижению рождаемости, и поддержка молодых мам, особенно тех, кто совмещает учебу и беременность, становится приоритетом.
Новые выплаты призваны помочь студенткам не откладывать рождение детей из-за финансовых трудностей и создать более комфортные условия для беременности и материнства.
Кому положены выплаты?
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Студенткам и аспиранткам очной формы обучения, которые встали на учет по беременности.
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В Санкт-Петербурге — также беременным школьницам, обучающимся очно, которые теперь могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Это делает город одним из немногих регионов с такой поддержкой.
Как получить выплаты?
Для оформления пособия студенткам необходимо:
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Быть зарегистрированной в медицинском учреждении по беременности.
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Обучаться очно в образовательном учреждении.
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Подать заявление в соответствующие органы (в федеральном случае — в Социальный фонд, в Петербурге — в органы социальной защиты города).
Выплаты должны поступать в течение 10 рабочих дней после оформления документов.