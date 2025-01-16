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Исторические события Петербурга 16 января

16 января 2025 07:33
Город
Исторические события Петербурга 16 января
Городовой ру

Продолжаем вспоминать самые значимые события для города.

16 января 1887 года: театр Панаева — центр культурной жизни

В этот день на Адмиралтейской набережной, 4, открыл свои двери Панаевский театр. Построенный на средства путейного инженера Валерьяна Панаева, он стал местом, где встречались драма, опера, цирковые выступления и концерты.

На сцене театра выступали знаменитости своего времени: итальянский певец А. Мазини, актеры Е. Грановская и А. Нильский, а также великий Фёдор Шаляпин.

Увы, история театра завершилась трагически. В 1917 году он сгорел дотла. «Санкт-Петербургские ведомости» писали:

«В 2 часа 45 минут ночи раздались крики: "Пожар, спасайтесь!". К этому моменту весь зрительный зал был уже заполнен дымом… Через несколько минут весь театр был объят пламенем».

16 января 1905 года: забастовка на Путиловском заводе

В Санкт-Петербурге началась забастовка рабочих Путиловского завода, повлекшая за собой шествие к Зимнему Дворцу и кровавое воскресение 22 января (9 по старому стилю) 1905 года.

16 января 1914 года: «Собачья карусель» в «Бродячей собаке»

В «Бродячей собаке» — легендарном петербургском кабаре, состоялся необычный костюмированный вечер. Гости в оригинальных нарядах наслаждались атмосферой, созданной художником Судейкиным и его товарищами.

Газета «Биржевые ведомости» отмечала:

«…бродившая между столиками живая лохматая собака все время лаяла, вызывая подражателей среди публики и поддерживая весёлое настроение».

Это был вечер, который поразил петербуржцев своей свежестью и оригинальностью. Среди присутствовавших выделялись балерина Т. П. Карсавина и баронесса Клейст, исполнявшая восточные танцы.

16 января 1963 года: Лахта и Ольгино стали частью Ленинграда

В этот день в состав Ленинграда вошли поселки Лахта и Ольгино. Лахта упоминается ещё в «Переписной окладной книге Водской пятины» 1500 года. Именно здесь был найден знаменитый «Гром-камень», из которого был создан постамент для Медного всадника.

Поселок Ольгино получил своё имя в честь супруги графа Александра Стенбок-Фермора, Ольги Ножиковой. Эти земли с 1845 года находились во владении семьи Стенбок-Ферморов, оставив значительный след в истории.

Почему эти события важны?

Каждое из них по-своему иллюстрирует богатую историю Петербурга. От культурных новаторств «Бродячей собаки» до драматической судьбы Панаевского театра и расширения границ города — 16 января напоминает нам о непрерывной связи между прошлым и настоящим.

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Автор:
Максакова Яна
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