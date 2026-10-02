От услуг психолога до материальной помощи: как Петербург обустраивает быт пострадавших при пожаре в «Особняке Миллера»

Вечером 1 октября в самом центре Петербурга произошла трагедия. На Исаакиевской площади загорелся известный исторический памятник — «Особняк Миллера». Огонь охватил огромную территорию в 2000 квадратных метров.
Самое главное — благодаря оперативной работе спасателей никто из людей не погиб и не пострадал, рассказал губернатор Александр Беглов. Соседние здания также получили минимальные повреждения.
Что происходит на месте сейчас?
Пожарные уже завершили проливку сгоревших конструкций. На объект заходят городские специалисты, чтобы оценить масштаб разрушений.
Главные задачи на ближайшие дни:
- Вернуть в дом электричество и газ.
- Закрыть сгоревшую крышу, чтобы защитить здание от дождей.
- Ограничить тепловой контур и полностью просушить стены.
Как помогут пострадавшим жильцам?
Из здания эвакуировали всех жителей. Часть из них провела первую ночь в пункте временного размещения, который оперативно подготовили власти Адмиралтейского района.
Людей не оставят в беде. Городские службы уже собирают документы для оказания помощи:
- Пострадавшим выплачивают денежные компенсации за потерянное имущество.
- Выдаются наборы с продуктами и предметами гигиены.
- С людьми работают психологи.
- Тем, кому некуда идти, предоставят временное жилье из специального городского фонда.
Удастся ли восстановить памятник архитектуры?
Губернатор города сообщил: особняк обязательно восстановят. Вопреки опасениям, здание не снесут и не перестроят в современный бизнес-центр.
Городу повезло: специалисты КГИОП успели составить подробнейший технический акт здания. В архивах сохранились точные чертежи, обмеры и фотографии каждого уголка. Это позволит воссоздать особняк в его первозданном виде.
Сроки реставрации менять не будут — все работы планируют завершить до конца 2028 года.
Чем знаменит особняк Миллера: историческая справка
Дом на углу улицы Якубовича и Исаакиевской площади имеет богатую историю:
- Постройка: Первые каменные стены появились здесь еще во второй половине XVIII века.
- Братский проект: В 1879–1880 годах здание кардинально перестроили. Архитектор Фердинанд Миллер создал роскошный доходный дом для своего брата — купца Карла Миллера.
- Особенности: Здание выполнено в стиле эклектики и до пожара сохраняло дух купеческого Петербурга XIX века.
- Охранный статус: В 2021 году особняк официально признали объектом культурного наследия.
Перед самым пожаром дом передали подрядчикам под комплексную реставрацию — здание планировали приспособить под современное жилье с сохранением всех исторических деталей.
Теперь реставраторам придется брать на себя куда более сложную задачу — буквально поднимать памятник из пепла.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Дом Миллера восстановят.