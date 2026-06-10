От вожатого до косметолога: кому в Петербурге заплатят 300 тысяч, а кому — первые 16

Если вы думали, что больше всех получают только айтишники, то у нас новости. В июне первое место в топе зарплат заняли врачи-косметологи, сообщает 78.ru со ссылкой на SuperJob.
Опытному специалисту в Петербурге готовы платить 300 тысяч рублей в месяц. Спрос на «красоту» растет, а хороших врачей в этой сфере по-прежнему не хватает.
Не отстают и другие профессии:
- Водители-дальнобойщики и курьеры на авто: от 250 до 280 тысяч рублей. Дефицит кадров в логистике такой, что за классных водителей идет настоящая битва.
- Менеджеры по продажам и IT-специалисты: крепкие 200–300 тысяч рублей.
Интересно, что врачи стали лидерами по зарплатам не только у нас, но и почти во всех миллионниках — от Казани до Екатеринбурга.
Первая работа: не только ради денег
Для молодежи в Петербурге в этом году настоящий раздолье. Город открыл более 14 тысяч вакансий для тех, кто только начинает путь. Из них 4,5 тысячи мест зарезервированы специально для подростков от 14 до 18 лет на лето.
Работа для школьников — это не каторжный труд. Все официально и безопасно.
- Рабочий день: от 4 до 7 часов (зависит от того, сколько вам лет).
- Зарплата: минимум 16,5 тысяч рублей за полный месяц. К этому Центр занятости еще докидывает финансовую помощь.
- Где работать: можно ухаживать за парками, помогать в офисах, библиотеках или даже попробовать себя в медицине и на производстве. Самые популярные вакансии сейчас — помощники вожатых в лагерях.
Ранее «Городовой» рассказывал, что 2,5 тыс. петербуржцев начали переобучение.