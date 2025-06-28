От жемчуга до заниженной талии: какие антитренды вновь становятся популярными в 2025 году

Новые тренды возвращают в наш стиль вещи, которые недавно были табу для гардероба.

Мода 2025 года — это настоящий калейдоскоп неожиданных возвращений и переосмысленных трендов.

Если еще недавно многие вещи казались антитрендом или пережитком прошлого, то сейчас они снова на пике популярности и их с удовольствием выбирают иконы стиля.

Разбираемся вместе с экспертом, что именно стало модным и как это носить.

Стилист и амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Надежда Чеснокова рассказала «Городовому», что на что вновь стоит обратить внимание.

Лоферы на тонкой подошве

Не так давно в тренде были лоферы с грубой подошвой, но сейчас стилисты все чаще выбирают эту обувь в другом исполнении.

Лоферы с тонкой подошвой отлично подходят для прогулок по городу. Для этой обуви лучше выбирать традиционные материалы — кожу и замшу.

В оттенках коричневого, бордового, черного и песочного такие лоферы смотрятся особенно стильно и привлекательно.

Юбка-годэ

Очень необычные образы получатся именно с юбкой-годе, если ее использовать как один из вариантов в смешении стилей. К примеру, ее можно надеть с футболкой или косухой.

Подбор сумки в цвет обуви

Такой подход всегда считался классическим, но мода менялась, и строгий подбор обуви и сумки ушел в прошлое. Но сегодня этот тренд вновь набирает обороты.

Заниженная талия на юбках и брюках

Уже несколько сезонов заниженная талия была не в тренде, стилисты ругали модниц за использование такого приема, но сейчас она вновь актуальна.

Эти наряды выглядят очень эффектно, но стоит помнить, что этот тренд подходит не всем. Самое безобидное, что может случиться с вашей фигурой — это визуальное уменьшение роста.

Жемчуг

В этом сезоне жемчуг встречается повсеместно: от сумок и обуви с аксессуарами до кардиганов и джинсовой ткани. Недавние модные показы изобиловали жемчужными образами.

Мода 2025 года — это игра с прошлым и настоящим, где вещи, которые казались устаревшими, обретают новую жизнь.

Главное — не бояться экспериментировать, но и помнить особенности своей фигуры. Такой подход позволит создать свежие и стильные образы, которые точно не останутся незамеченными.