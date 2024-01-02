Открытые соки и газировки не могут храниться вечно: вот почему важно следить за сроком

После новогоднего застолья остается немало недопитых напитков. Вот только не стоит оставлять открытые соки и газировки слишком надолго, иначе можно навредить организму.

Дело в том, что жидкость в открытой таре начинает контактировать с воздухом, из-за этого сперва меняется вкус, а после она прокисает. Поэтому важно успеть употребить напиток, пока он не представляет угрозы.

Лучше всего держать соки и сладкую воду в холодильнике при температуре от 2 до 6°C. Тогда напитки «проживут» около недели. Если же в холодильнике места не хватает, уберите их на балкон. Там они продержатся 3–4 дня, отмечает портал «ПроХранение».

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