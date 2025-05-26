«ГраффИти»: лингвистическая революция или бюрократический диктат — почему ударение меняет все

Почему лингвисты узаконили новое произношение слова и что об этом думают петербуржцы?

Сенсационная новость облетела лингвистическое сообщество и вызвала бурю эмоций среди ценителей русского языка. Отныне произношение слова «граффити» с ударением на второй слог, как «граффИти» — официально закреплено в новом орфоэпическом словаре, и является единственно правильным.

Как так произошло? И кто решил, что привычное для многих ударение на первый слог «грАффити» — является ошибочным?

Лингвистический переворот? Комментарий эксперта

Чтобы разобраться в ситуации, портал «Городовой» обратился к к.ф.н., доценту кафедры русского языка СПбГУ, руководителю Лингвистической клиники СПбГУ Екатерине Зориной.

«Речь идет о словарях, опубликованных на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова по Распоряжению правительства РФ», — уточнила Екатерина Зорина.

Языковая норма: наука против закона

Екатерина Зорина подчеркнула, что эти словари созданы для целей использования русского языка в качестве государственного языка РФ.

«Здесь понятие языковой нормы у лингвистов и юристов отличается. Мы с вами говорили о том, что в лингвистике языковая норма характеризуется вариативностью. В науке имеются разные подходы к описанию нормы. Однако для сфер, где русский язык функционирует в статусе государственного языка РФ (эти сферы указаны в Законе «О государственном языке Российской Федерации») — вариативности и разных подходов к описанию нормы не предполагается», — пояснила эксперт.

По сути, речь идет о том, что для официального использования русского языка, например, в государственных учреждениях и СМИ, необходимо соблюдать строго регламентированную норму, исключающую вариативность.

Не новость, а констатация факта?

Екатерина Зорина также отметила, что новостью здесь является появление и утверждение словарей для целей использования русского языка в статусе государственного.

«Впервые созданы словари для целей использования русского языка в статусе государственного. Конечно, работа будет продолжаться», — подчеркнула она.

При этом эксперт отметила, что слово «граффити» зафиксировано с ударением «граффИти» в Большом академическом словаре, том 4, изданном в 2004 году. В «Новом орфоэпическом словаре русского языка» (Т.Ф. Ивановой) 2004 года издания также содержится один вариант ударения «граффИти».

Битва за ударение: лингвистическая демократия или бюрократический произвол?

Таким образом, новость о закреплении ударения «граффИти» — это скорее констатация существующего факта, чем революционное изменение.