«ГраффИти»: лингвистическая революция или бюрократический диктат — почему ударение меняет все

Сенсационная новость облетела лингвистическое сообщество и вызвала бурю эмоций среди ценителей русского языка. Отныне произношение слова «граффити» с ударением на второй слог, как «граффИти» — официально закреплено в новом орфоэпическом словаре, и является единственно правильным.
Как так произошло? И кто решил, что привычное для многих ударение на первый слог «грАффити» — является ошибочным?
Лингвистический переворот? Комментарий эксперта
Чтобы разобраться в ситуации, портал «Городовой» обратился к к.ф.н., доценту кафедры русского языка СПбГУ, руководителю Лингвистической клиники СПбГУ Екатерине Зориной.
«Речь идет о словарях, опубликованных на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова по Распоряжению правительства РФ», — уточнила Екатерина Зорина.
Языковая норма: наука против закона
Екатерина Зорина подчеркнула, что эти словари созданы для целей использования русского языка в качестве государственного языка РФ.
«Здесь понятие языковой нормы у лингвистов и юристов отличается. Мы с вами говорили о том, что в лингвистике языковая норма характеризуется вариативностью. В науке имеются разные подходы к описанию нормы. Однако для сфер, где русский язык функционирует в статусе государственного языка РФ (эти сферы указаны в Законе «О государственном языке Российской Федерации») — вариативности и разных подходов к описанию нормы не предполагается», — пояснила эксперт.
По сути, речь идет о том, что для официального использования русского языка, например, в государственных учреждениях и СМИ, необходимо соблюдать строго регламентированную норму, исключающую вариативность.
Не новость, а констатация факта?
Екатерина Зорина также отметила, что новостью здесь является появление и утверждение словарей для целей использования русского языка в статусе государственного.
«Впервые созданы словари для целей использования русского языка в статусе государственного. Конечно, работа будет продолжаться», — подчеркнула она.
При этом эксперт отметила, что слово «граффити» зафиксировано с ударением «граффИти» в Большом академическом словаре, том 4, изданном в 2004 году. В «Новом орфоэпическом словаре русского языка» (Т.Ф. Ивановой) 2004 года издания также содержится один вариант ударения «граффИти».
Битва за ударение: лингвистическая демократия или бюрократический произвол?
Таким образом, новость о закреплении ударения «граффИти» — это скорее констатация существующего факта, чем революционное изменение.