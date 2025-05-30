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Природа станет ближе: в Петербурге появятся 5 межрегиональных экологических маршрутов, один их них откроют уже в этом году

Опубликовано: 30 мая 2025 16:02
эко-маршруты, Ленобласть, водная тропа
Природа станет ближе: в Петербурге появятся 5 межрегиональных экологических маршрутов, один их них откроют уже в этом году
globallookpress/Maksim Konstantinov

От каяков до сапбордов: по какой реке пройдет первый водный экомаршрут и что интересного увидят путешественники на границе Петербурга и Ленобласти.

В Петербурге появятся 5 межрегиональных экологических маршрутов к 2030 году. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Это значительный шаг в развитии экологического туризма в регионе.

«Новоорловский», «Озерная тропа», «Озеро Щучье» и «Комаровский берег»: маршруты 2024-2025

«В заказнике «Новоорловский» этой осенью планируем запустить маршрут протяженностью 2,7 км. «Озерная тропа» — это совместный проект с Ленинградской областью. Первый межрегиональный маршрут протяженностью 45 км, из них 13 км — в границах Санкт-Петербурга. Очень важно, что мы работаем с областью совместно. По городским объектам — «Озеро Щучье» и «Комаровский берег» планируем открыть его в третьем квартале этого года», — поделился глава города в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.

Уже в ближайшее время появятся новые возможности для прогулок на природе.

20 экомаршрутов: планы к 2030 году

Всего к 2030 году планируют обеспечить в Петербурге работу 20-ти экологических маршрутов различного формата и протяженности.

Кроме того, по словам Беглова, город готовит документацию по созданию новой особо охраняемой природной территории «Тарховский» площадью 189 га. Также Северная столица уже приступили к созданию заказника в Петродворцовом районе. Он расположится на территории площадью 1430 га.

В прошлом году стало известно, что первый трансграничный водный экомаршрут в Петербурге и Ленобласти по реке Охта планируют открыть в 2025 году. Водный маршрут станет уникальным предложением для любителей активного отдыха.

Каяки, байдарки и сапборды: водные прогулки по Охте

«В следующем году мы планируем совместно с Петербургом сделать межрегиональные маршруты. И мы уже начали подготовку к этому мероприятию. Мы очень надеемся, что в следующем году у нас также появится межрегиональный первый водный маршрут по замечательной реке Охта, которая протекает как по территории Ленобласти, так и по территории Петербурга», — сказал председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.

Он подчеркнул, что маршрут сделают интересным для любителей водных прогулок — тех, кто плавает на каяках, на небольших байдарках.

В местах, где течение спокойное, возможно будут разрешены и сапборды. Водные прогулки по Охте станут доступны для разных видов транспорта.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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