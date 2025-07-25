Парилка в автобусе и медведь в реке: как Петербург и Ленобласть переживают зной

Жаркая погода установилась в Северной столице и не собирается отступать.

В Петербурге установилась настоящая жара, которая, судя по прогнозам, продержится еще около недели.

Столбики термометров уже перевалили за отметку в +30 градусов, а главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что ближайшие 5-6 дней температура будет сохраняться на таком уровне или даже немного выше.

Почему жара стала аномальной для Петербурга?

Эта жара для Петербурга — явление не совсем привычное. Обычно лето здесь мягкое, но сейчас температура превышает норму на 4-5 градусов, чего давно не было.

Колесов объясняет это влиянием антициклона — высокого давления, которое задерживает прохождение облаков и осадков.

Воздух прогревается на солнце, а ветер слабый и северный, что тоже не способствует охлаждению. Весь этот погодный «коктейль» создает настоящий зной.

Каковы прогнозы по температуре в ближайшие дни?

Максимальная температура в самые жаркие дни может достигать 32-34 градусов. И петербуржцы уже по полной ощутили все «прелести» жары.

Петербуржцы заметили, что в автобусах очень жарко, температура доходит до 36 градусов. Многие шутят, что оплатить сауну можно картой «Подорожник».

Чтобы горожанам было легче переживать зной, в метро стали раздавать воду.

Можно бесплатно освежиться на таких станциях, которые расположены в разных частях города. Например, на Проспекте Ветеранов» (вестибюль 2); «Площади Ленина» (вестибюль 1); «Петроградской»; «Ладожской» и других.

А в Ленобласти не выдерживают даже медведи. Во время рыбалки в поселке Овсово мужчины заметили рядом с лодкой медведя, спокойно плывущего по воде.

В комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти объяснили, что медведь просто охлаждался в жаркий день.

Желтый уровень погодной опасности из-за жары

Из-за очень высокой температуры в Петербурге официально объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 25 и 26 июля с 12:00 до 19:00.

Обычно такие уровни вводят из-за сильного ветра, осадков или гроз, но сейчас причина — именно жара с температурой воздуха, ожидаемой на отметках +30…+31 градус.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует в дневное время не выходить на улицу без головного убора, носить одежду из натуральных тканей, стараться не оставаться на солнцепеке и не допускать обезвоживания организма.

Кроме того, лучше снизить физическую активность, выбрать более легкие продукты к употреблению в пищу, пить больше воды и не увлекаться охлаждением под кондиционерами.

Эти меры объясняются риском теплового удара, общим плохим самочувствием под палящим солнцем и риском простудных заболеваний из-за перепада температур.