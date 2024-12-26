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Паспорт пришел в негодность? Куда обращаться для замены петербуржцам, и сколько это стоит

26 декабря 2024 19:02
Паспорт пришел в негодность? Куда обращаться для замены петербуржцам, и сколько это стоит
Паспорт пришел в негодность? Куда обращаться для замены петербуржцам, и сколько это стоит
Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Есть сразу несколько способов подать заявление.

Паспорт гражданина Российской Федерации может считаться непригодным для использования, если нарушена целостность его ламината или бланка, отсутствуют страницы или их части, а также если информация в документе повреждена или испачкана до такой степени, что становится неразборчивой.

При обнаружении повреждений паспорта необходимо подать заявление на его замену. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Отдел по вопросам миграции МВД – подать заявление можно непосредственно в любом ближайшем подразделении, выбрав его через сайт ведомства;
  2. Портал «Госуслуги» – замена паспорта доступна в соответствующем разделе портала. Необходимо указать причину замены и выбрать подразделение МВД для получения нового документа;
  3. Многофункциональный центр (МФЦ) – заявление подается через любое ближайшее отделение, после чего остается лишь дождаться готовности паспорта.

Кроме того, заявление можно подать по месту постоянной или временной регистрации, либо по месту жительства без регистрации. При этом потребуется заполнить анкету, загрузить фотографию и отправить заявку.

За выдачу нового паспорта взимается государственная пошлина в размере 1500 рублей. Оплатить ее можно различными способами: через портал «Госуслуги», терминал в МФЦ или банковский перевод по квитанции, если заявление подается в МВД.

Важно отметить, что в случае повреждения паспорта вследствие чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, наводнение или землетрясение, государственную пошлину оплачивать не требуется. От уплаты пошлины освобождаются также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Для подачи заявления на замену паспорта потребуются следующие документы:

  • Старый паспорт;
  • Две фотографии размером 3,5×4,5 см, сделанные анфас, без головных уборов, на светлом фоне. Допускается ношение очков, если они носятся регулярно;
  • Военный билет или приписное свидетельство (для лиц, состоящих на воинском учете);
  • Свидетельства о браке или рождении детей (при наличии);
  • Квитанция об оплате государственной пошлины.

Новый паспорт изготавливается в течение пяти рабочих дней. Получить его можно исключительно лично в отделении полиции или МФЦ, в зависимости от места подачи документов. Если заявление было подано через «Госуслуги», при получении готового паспорта необходимо иметь при себе оригиналы всех указанных выше документов.

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Автор:
Юлия Степанова
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