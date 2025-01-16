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Самые «балетные» города России: кто вошел в топ-5

16 января 2025 07:02
Балерина
Самые «балетные» города России: кто вошел в топ-5
Городовой ру

Классический балет больше не является только детской мечтой. Исследование LEVITA показало, что все больше взрослых женщин в России начинают заниматься этим изящным искусством. Учителя и работники

Классический балет больше не является только детской мечтой. Исследование LEVITA показало, что все больше взрослых женщин в России начинают заниматься этим изящным искусством. Учителя и работники сферы услуг лидируют среди тех, кто делает первые па в танцевальных студиях.

Каждая пятая участница опроса призналась, что мечтает попробовать себя в балете. Столько же женщин уже регулярно посещают тренировки. Однако не все разделяют этот энтузиазм: 16% опрошенных признались, что даже не задумывались о таком фитнес-направлении, а 8% заявили, что балет их вовсе не интересует. И последние, похоже, живут в Петербурге.

Исследование выявило города, где балет для взрослых наиболее популярен. Лидером стала Москва, за ней следуют Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Эти города фиксируют наибольшее количество посещений балетных студий.

В пятерку лидеров также вошли Уфа и, наконец-то, Санкт-Петербург, что удивительно для культурной столицы. Далее в рейтинге расположились Чебоксары, Новосибирск и Ижевск, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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