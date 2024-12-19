Петербург — второй город России, но код у региона 78: почему получил именно такой

Многие жители и гости Северной столицы удивляются, почему Санкт-Петербург, будучи вторым крупнейшим городом России, имеет автомобильный код 78, а не, например, 2. Разобраться в этом вопросе поможет история распределения кодов регионов на номерах автомобилей.

Как распределяли коды?

Изначально коды регионов России на автомобильных номерах не привязывались к статусу города или области, а вводились в порядке географического расположения и нумерации субъектов РФ по алфавиту. Петербург получил код 78, потому что именно под этим номером он значился в ОКАТО — официальном классификаторе территорий России.

Когда в 1993 году появилась новая система автомобильных номеров с кодами регионов, решили не изобретать ничего нового. Просто использовали уже утвержденные числовые обозначения из ОКАТО. Именно поэтому Санкт-Петербург получил 78, а Ленинградская область — 47. Москва, кстати, стала исключением из этого правила, так как столице выделили 77, а затем добавили еще коды 99, 97 и другие из-за большого количества автомобилей.

А как появился код 98?

С ростом числа автомобилей Петербургу в 2000 году понадобился дополнительный код. Тогда ввели 98, чтобы разгрузить основной номерной фонд. Теперь оба кода, 78 и 98, используются в городе наравне.

Почему не сделали код 2?

Казалось бы, логично было бы дать Санкт-Петербургу код 2, как второму городу страны. Но дело в том, что к моменту введения кодов регионов номер 2 уже занимала Республика Башкортостан, а пересматривать ранее утвержденную систему не стали.

Что в итоге?

Код 78 на автомобильных номерах Петербурга — это не вопрос символизма или логики, а просто результат бюрократического подхода к распределению кодов в начале 1990-х годов. Теперь это часть истории, с которой уже все привыкли.