Городовой / Общество / Петербург — второй город России, но код у региона 78: почему получил именно такой
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Петербург — второй город России, но код у региона 78: почему получил именно такой

19 декабря 2024 11:32
Петербург — второй город России, но код у региона 78: почему получил именно такой
Петербург — второй город России, но код у региона 78: почему получил именно такой
Фото Городовой.ру

Правила распределения номерных знаков придумали еще 31 год назад.

Многие жители и гости Северной столицы удивляются, почему Санкт-Петербург, будучи вторым крупнейшим городом России, имеет автомобильный код 78, а не, например, 2. Разобраться в этом вопросе поможет история распределения кодов регионов на номерах автомобилей.

Как распределяли коды?

Изначально коды регионов России на автомобильных номерах не привязывались к статусу города или области, а вводились в порядке географического расположения и нумерации субъектов РФ по алфавиту. Петербург получил код 78, потому что именно под этим номером он значился в ОКАТО — официальном классификаторе территорий России.

Когда в 1993 году появилась новая система автомобильных номеров с кодами регионов, решили не изобретать ничего нового. Просто использовали уже утвержденные числовые обозначения из ОКАТО. Именно поэтому Санкт-Петербург получил 78, а Ленинградская область — 47. Москва, кстати, стала исключением из этого правила, так как столице выделили 77, а затем добавили еще коды 99, 97 и другие из-за большого количества автомобилей.

А как появился код 98?

С ростом числа автомобилей Петербургу в 2000 году понадобился дополнительный код. Тогда ввели 98, чтобы разгрузить основной номерной фонд. Теперь оба кода, 78 и 98, используются в городе наравне.

Почему не сделали код 2?

Казалось бы, логично было бы дать Санкт-Петербургу код 2, как второму городу страны. Но дело в том, что к моменту введения кодов регионов номер 2 уже занимала Республика Башкортостан, а пересматривать ранее утвержденную систему не стали.

Что в итоге?

Код 78 на автомобильных номерах Петербурга — это не вопрос символизма или логики, а просто результат бюрократического подхода к распределению кодов в начале 1990-х годов. Теперь это часть истории, с которой уже все привыкли.

Новости по теме
Слово финское, а река — русская: почему Нева в Петербурге получила именно такое название Слово финское, а река — русская: почему Нева в Петербурге получила именно такое название 22 декабря 2024 16:33
В других городах у власти мэры: объясняем, почему в Петербурге именно губернатор В других городах у власти мэры: объясняем, почему в Петербурге именно губернатор 4 ноября 2024 17:00
В Москве условия сильно лучше: Петербург назвали вторым среди самых опасных регионов России для жизни бездомных В Москве условия сильно лучше: Петербург назвали вторым среди самых опасных регионов России для жизни бездомных 25 октября 2024 20:30
Во всем мире Рождество отпраздновали 25 декабря: почему в Петербурге отмечают именно 7 января Во всем мире Рождество отпраздновали 25 декабря: почему в Петербурге отмечают именно 7 января 2 января 2025 16:02
Во всей России царь-рыбой считают осетра: только в Петербурге корюшку, и вот почему Во всей России царь-рыбой считают осетра: только в Петербурге корюшку, и вот почему 28 декабря 2024 11:03
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургАвтотранспорт
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀 2
😿 1
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».