Где зарыт трамвайный клад Петербурга: поездка по самым интересным линиям в городе

Санкт-Петербург по-прежнему живет в ритме трамваев, и каждый маршрут здесь — это часть большого наследия.

Санкт-Петербург уже давно считается настоящей трамвайной столицей России и даже мира. Здесь была крупнейшая трамвайная сеть, которую сегодня, правда, обошел Мельбурн по длине путей.

Но трамваи не стали менее важными. Петербургский трамвай и его маршруты так и манят туристов и местных жителей.

Маршрут № 3 — самый короткий и исторический

Если хочется прокатиться быстро, то маршрут № 3 — ваш выбор. Он самый короткий в городе, всего 2,5 километра. Этот трамвай едет от площади Репина до Сенной площади, минуя семь остановок.

Этот маршрут — почти легенда, ведь он существует с 1907 года, хоть и менял путь. Раньше трамвай ходил от Балтийского вокзала до Новой Деревни, пишет getmuseum.ru.

Со временем маршрут сокращали, и даже отменили, а в 2013-м его восстановили заново — теперь с самым коротким путем.

Маршруты № 5 и 6 — история блокадного Ленинграда

Эти маршруты связаны с одним из самых тяжелых периодов нашей истории — блокадой Ленинграда. Они идут с острова Голодай (сегодня — остров Декабристов) к кладбищам, пишет Разночинный Петербург.

В блокадные годы говорили с горьким юмором: «Поголодаю, поголодаю — и на кладбище», ведь эти трамваи были связаны с местами упокоения.

Маршрут № 36 — трамвай до пригорода

Этот маршрут — уникальный, потому что он не ограничивается чертой города. Его путь начинается на Оборонной улице и идет до Стрельны — пригородного района, совсем рядом с Петергофом.

Раньше маршрут связывал завод имени Ломоносова и Петергофскую площадь. В 2006 году его изменили, и теперь это знакомый многим маршрут.

Маршрут № 77 — самый длинный трамвай в Питере

Если хочется прокатиться с комфортом и даже с романтикой, то стоит сесть на маршрут № 77. Он проложен на протяжении 23 километров.

Едет трамвай с проспекта Солидарности до кольца на улице Коммуны. По пути пассажиры проезжают сразу два моста через Неву — Володарский и мост Александра Невского.

Это отличный момент, чтобы полюбоваться видами города и расслабиться, например, послушать музыку или дочитать книгу.

Маршрут № 100 — была скоростная мечта

В 2007–2009 годах у питерцев была возможность прокатиться на скоростном трамвае № 100. Его специально запустили к столетию сухопутного электрического трамвая в городе.

На этом маршруте поставили первый в Петербурге скоростной трамвай и пытались сделать так называемую «зеленую волну», чтобы светофоры не мешали.

Однако «зеленая волна» почти не работала, и в 2009 году маршрут сделали обычным, пишет smart-transport.expoforum.ru.

Сейчас это всего 9,5 километров спокойного пути, но люди помнят, что здесь когда-то ездил первый скоростной трамвай.