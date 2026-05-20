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Петербург против Сочи: Северная столица бьет рекорды популярности, несмотря на 20%-е скидки на авиабилеты на юг

Опубликовано: 20 мая 2026 12:58
 Проверено редакцией
Петербург против Сочи: Северная столица бьет рекорды популярности, несмотря на 20%-е скидки на авиабилеты на юг
Петербург против Сочи: Северная столица бьет рекорды популярности, несмотря на 20%-е скидки на авиабилеты на юг
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербург в предвкушении белых ночей. 

Июньские праздники уже близко, и аналитики подсчитали, где россияне проведут выходные с 12 по 14 июня. Расклад интересный: 85% туристов остаются в стране.

Рассказываем, что происходит с ценами и какие города неожиданно стали хитами.

Петербург вне конкуренции

Санкт-Петербург снова возглавил рейтинг самых популярных направлений. В июне начинаются Белые ночи, поэтому спрос вырос еще на 7%, пишет piter.tv сло ссылкой на сервис "Островок".

Если планируете поездку, билеты на «Сапсаны» лучше брать прямо сейчас — перед праздниками их обычно не достать.

Москва тоже в лидерах (рост на 8%), но Петербург остается главным магнитом для коротких каникул.

Авиабилеты на юг резко подешевели

Самая приятная новость для кошелька: лететь на море стало дешевле. Билеты в Сочи упали в цене на 20%, а в Минеральные Воды — вообще на треть. В среднем по стране перелеты стали доступнее на 10%.

Почему так? Эксперты говорят, что люди стали реже выбирать классический юг. Чтобы не возить пустые кресла, авиакомпании устроили распродажу. Для нас это шанс слетать в горы или к морю по старым ценам.

Новые «звезды»: Кострома и Нижний

Если вам кажется, что в популярных городах слишком тесно, вы не одиноки. В этом году случился небывалый взлет интереса к «соседям»:

  • Кострома — спрос вырос почти на 50%.
  • Нижний Новгород — интерес подскочил на 43%.
  • Геленджик и Владивосток — тоже в большом плюсе.

Люди хотят чего-то новенького, поэтому выбирают уютные города с историей или едут на край света ради морепродуктов.

Альтернатива: горы, озера и заграница

Многие устали от жары и выбирают «зеленый» отдых. Сейчас в тренде Алтай, Карелия и Байкал. Там активно открываются глэмпинги — это комфортные шатры в лесу, где есть душ и мягкая кровать.

Для тех, кто всё же хочет за границу, список фаворитов короткий:

  1. Белоруссия (самый бюджетный вариант).
  2. Турция.
  3. Абхазия.
  4. Грузия.
  5. Армения.

Ранее «Городовой» рассказывал, где бюджетно отдохнуть летом.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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