Городовой / Общество / ​​​​​​​Петербург обогнал Москву в криминальном рейтинге
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

​​​​​​​Петербург обогнал Москву в криминальном рейтинге

15 января 2025 15:14
Полиция
​​​​​​​Петербург обогнал Москву в криминальном рейтинге
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Аналитики обновили рейтинг преступности.

В Санкт-Петербурге очень любят, когда их город превозносят, особенно сравнивая со столицей. Такое бывает довольно часто. И в этот раз он оказался на третьем месте в рейтинге самых-самых. Северная столица вновь обогнала Москву. Однако радость от этого достижения, мягко говоря, сомнительная.

По данным международного портала Numbeo, индекс преступности в Петербурге составил 38,1, в то время как в Москве этот показатель оказался ниже — 35,6. Ключевые проблемы — высокий уровень коррупции, краж и других преступлений.

Первое место в рейтинге занял Новосибирск с индексом 46,4. Участники опроса отметили рост преступности, связанной с наркотиками и вандализмом. Второе место досталось Екатеринбургу, где индекс составил 44,3. Жители уральской столицы чаще всего жаловались на коррупцию, кражи и оборот наркотиков.

Москву, несмотря на ее масштаб и численность населения, эксперты поставили на четвертое место. Замыкает пятерку Нижний Новгород с индексом 28,2, что делает его самым безопасным из крупных городов рейтинга, пишет источник.

Новости по теме
Стало известно, когда состоится запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург и сколько будет стоить билет Стало известно, когда состоится запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург и сколько будет стоить билет 21 ноября 2024 08:30
Новые вагоны с душем: плюсы и минусы инноваций в поездах Москва — Владивосток и Москва — Белгород Новые вагоны с душем: плюсы и минусы инноваций в поездах Москва — Владивосток и Москва — Белгород 22 июня 2024 08:00
Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса 23 января 2025 19:03
Не только в Петербурге: в Москве тоже есть дома Петра Великого — как они там оказались Не только в Петербурге: в Москве тоже есть дома Петра Великого — как они там оказались 23 января 2025 11:31
Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга 23 января 2025 08:02
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИнтересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».