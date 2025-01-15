​​​​​​​Петербург обогнал Москву в криминальном рейтинге

В Санкт-Петербурге очень любят, когда их город превозносят, особенно сравнивая со столицей. Такое бывает довольно часто. И в этот раз он оказался на третьем месте в рейтинге самых-самых. Северная столица вновь обогнала Москву. Однако радость от этого достижения, мягко говоря, сомнительная.

По данным международного портала Numbeo, индекс преступности в Петербурге составил 38,1, в то время как в Москве этот показатель оказался ниже — 35,6. Ключевые проблемы — высокий уровень коррупции, краж и других преступлений.

Первое место в рейтинге занял Новосибирск с индексом 46,4. Участники опроса отметили рост преступности, связанной с наркотиками и вандализмом. Второе место досталось Екатеринбургу, где индекс составил 44,3. Жители уральской столицы чаще всего жаловались на коррупцию, кражи и оборот наркотиков.

Москву, несмотря на ее масштаб и численность населения, эксперты поставили на четвертое место. Замыкает пятерку Нижний Новгород с индексом 28,2, что делает его самым безопасным из крупных городов рейтинга, пишет источник.