Лето, кино, Петербург: где посмотреть любимые фильмы на свежем воздухе и почему это так популярно

Летний Петербург — это особая атмосфера, когда даже обычный вечер может превратиться в маленький праздник. Одним из самых приятных и популярных способов провести время в городе в 2025 году стали кинотеатры под открытым небом.

Такой формат не только позволяет насладиться любимыми фильмами, но и дарит уникальный опыт — просмотр на свежем воздухе, в окружении городской архитектуры, зеленых парков или даже на крыше здания.

Почему кино под открытым небом так популярно: приключение, доступность и атмосфера

Во-первых, это – всегда немного приключение: не знаешь, будет ли ясная ночь или внезапно налетит морской ветер, зато ощущения от просмотра становятся ярче.

Во-вторых, многие площадки делают вход бесплатным или символическим, что делает такие показы доступными для всех.

В-третьих, организаторы стараются удивить зрителей не только репертуаром, но и атмосферой: мягкие пуфы, пледы, шезлонги, еда и напитки от местных кафе, иногда — музыкальные выступления или встречи с режиссерами.

География и разнообразие: от масштабных площадок до камерных двориков

В 2025 году в Санкт-Петербурге работает сразу несколько знаковых локаций для кинопросмотров под открытым небом. Это и масштабные площадки вроде Севкабель Порта — с видом на воду, фудкортом и современной программой, и камерные пространства во дворах музеев, где можно посмотреть классику или артхаус.

Очень популярны показы на крыше, например, в Roof Cinema, где к фильму прилагается панорамный вид на город. Есть и автокинотеатры, позволяющие смотреть новинки прямо из салона собственного автомобиля.

Парки и фестивали: кино, лекции и тематические вечера на свежем воздухе

Отдельного внимания заслуживают показы в парках, например, на Елагином острове или в Новой Голландии. Здесь часто проходят не только кинопоказы, но и фестивали, лекции о кино, мастер-классы и тематические вечера.

В некоторых местах можно встретить показы на языке оригинала, что особенно ценят любители зарубежного кино.

Организационные моменты и тренды сезона: что нужно знать, собираясь в кино под открытым небом

Как пишет «Комсомольская правда», большинство кинотеатров под открытым небом работают по вечерам и в выходные дни. Репертуар очень разнообразен: от мировых премьер и блокбастеров до авторского кино и советской классики. Организаторы часто предлагают зрителям взять с собой плед или теплую одежду — даже летом вечера в Петербурге бывают прохладными. В некоторых случаях требуется предварительная регистрация или бронирование мест, особенно на популярных площадках.

Сравнительная таблица кинотеатров под открытым небом в Санкт-Петербурге

Название/Локация Адрес/Место Формат Стоимость Особенности и репертуар Дни показа/Время Севкабель Порт Кожевенная линия, 34 Открытый Бесплатно Новинки, мировое кино, встречи с режиссерами, фудкорт, пуфы Пт, Сб, Вс; до 8 сентября, бронирование за 48 ч Roof Cinema (MOD/HI-HAT) Крыша MOD/HI-HAT На крыше Платно Современное и независимое кино, пледы, бар, романтичная атмосфера Вечерние показы летом Новая Голландия Остров Новая Голландия Открытый Бесплатно Классика, артхаус, фестивальное кино, газон, пледы Лето Кинопаркинг (River House/Петроградка) Академика Павлова, 5 Автокино 1500 руб./машина Блокбастеры, комедии, мини-бар, FM-радио, работает круглый год Пт, Сб, Вс, 23:00 Двор Фонтанного дома (Музей Ахматовой) наб. Фонтанки, 34 Открытый Бесплатно Классика, тематические подборки, камерная атмосфера Лето Елагин остров (ArtSpace Tele2, ЦПКиО) Парк им. Кирова, Елагин о. Открытый Бесплатно Фестиваль, классика, лекции, мягкие кресла, Wi-Fi Вечерние показы летом Пространство SENO ул. Ломоносова, 14 Открытый Бесплатно Блокбастеры, попкорн, блюда, стильный двор, показы в любую погоду Вс, 16:00, круглый год Третье место Литейный пр., 62 Дворик Платно Зарубежные фильмы на языке оригинала, свободная рассадка Чт, 23:00, летом Василеостровский рынок Внутренний двор рынка Открытый Бесплатно/Платно Культовые фильмы, концерты, бар, городская атмосфера Вечерние показы летом

Лето 2025 года отмечено ростом числа площадок, расширением репертуара и повышением уровня комфорта для зрителей.

Все больше кинотеатров оборудованы удобными зонами отдыха, работают при любой погоде, а некоторые даже предлагают бесплатный Wi-Fi.

Важно, что такие проекты становятся не только способом досуга, но и точками притяжения для творческих людей, местом новых знакомств и общения.

Летние кинотеатры под открытым небом — это прекрасная возможность насладиться любимыми фильмами в уникальной атмосфере Петербурга.