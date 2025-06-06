Лето, кино, Петербург: где посмотреть любимые фильмы на свежем воздухе и почему это так популярно

Летний Петербург — это особая атмосфера, когда даже обычный вечер может превратиться в маленький праздник. Одним из самых приятных и популярных способов провести время в городе в 2025 году стали кинотеатры под открытым небом.
Такой формат не только позволяет насладиться любимыми фильмами, но и дарит уникальный опыт — просмотр на свежем воздухе, в окружении городской архитектуры, зеленых парков или даже на крыше здания.
Почему кино под открытым небом так популярно: приключение, доступность и атмосфера
Во-первых, это – всегда немного приключение: не знаешь, будет ли ясная ночь или внезапно налетит морской ветер, зато ощущения от просмотра становятся ярче.
Во-вторых, многие площадки делают вход бесплатным или символическим, что делает такие показы доступными для всех.
В-третьих, организаторы стараются удивить зрителей не только репертуаром, но и атмосферой: мягкие пуфы, пледы, шезлонги, еда и напитки от местных кафе, иногда — музыкальные выступления или встречи с режиссерами.
География и разнообразие: от масштабных площадок до камерных двориков
В 2025 году в Санкт-Петербурге работает сразу несколько знаковых локаций для кинопросмотров под открытым небом. Это и масштабные площадки вроде Севкабель Порта — с видом на воду, фудкортом и современной программой, и камерные пространства во дворах музеев, где можно посмотреть классику или артхаус.
Очень популярны показы на крыше, например, в Roof Cinema, где к фильму прилагается панорамный вид на город. Есть и автокинотеатры, позволяющие смотреть новинки прямо из салона собственного автомобиля.
Парки и фестивали: кино, лекции и тематические вечера на свежем воздухе
Отдельного внимания заслуживают показы в парках, например, на Елагином острове или в Новой Голландии. Здесь часто проходят не только кинопоказы, но и фестивали, лекции о кино, мастер-классы и тематические вечера.
В некоторых местах можно встретить показы на языке оригинала, что особенно ценят любители зарубежного кино.
Организационные моменты и тренды сезона: что нужно знать, собираясь в кино под открытым небом
Как пишет «Комсомольская правда», большинство кинотеатров под открытым небом работают по вечерам и в выходные дни. Репертуар очень разнообразен: от мировых премьер и блокбастеров до авторского кино и советской классики. Организаторы часто предлагают зрителям взять с собой плед или теплую одежду — даже летом вечера в Петербурге бывают прохладными. В некоторых случаях требуется предварительная регистрация или бронирование мест, особенно на популярных площадках.
Сравнительная таблица кинотеатров под открытым небом в Санкт-Петербурге
|Название/Локация
|Адрес/Место
|Формат
|Стоимость
|Особенности и репертуар
|Дни показа/Время
|Севкабель Порт
|Кожевенная линия, 34
|Открытый
|Бесплатно
|Новинки, мировое кино, встречи с режиссерами, фудкорт, пуфы
|Пт, Сб, Вс; до 8 сентября, бронирование за 48 ч
|Roof Cinema (MOD/HI-HAT)
|Крыша MOD/HI-HAT
|На крыше
|Платно
|Современное и независимое кино, пледы, бар, романтичная атмосфера
|Вечерние показы летом
|Новая Голландия
|Остров Новая Голландия
|Открытый
|Бесплатно
|Классика, артхаус, фестивальное кино, газон, пледы
|Лето
|Кинопаркинг (River House/Петроградка)
|Академика Павлова, 5
|Автокино
|1500 руб./машина
|Блокбастеры, комедии, мини-бар, FM-радио, работает круглый год
|Пт, Сб, Вс, 23:00
|Двор Фонтанного дома (Музей Ахматовой)
|наб. Фонтанки, 34
|Открытый
|Бесплатно
|Классика, тематические подборки, камерная атмосфера
|Лето
|Елагин остров (ArtSpace Tele2, ЦПКиО)
|Парк им. Кирова, Елагин о.
|Открытый
|Бесплатно
|Фестиваль, классика, лекции, мягкие кресла, Wi-Fi
|Вечерние показы летом
|Пространство SENO
|ул. Ломоносова, 14
|Открытый
|Бесплатно
|Блокбастеры, попкорн, блюда, стильный двор, показы в любую погоду
|Вс, 16:00, круглый год
|Третье место
|Литейный пр., 62
|Дворик
|Платно
|Зарубежные фильмы на языке оригинала, свободная рассадка
|Чт, 23:00, летом
|Василеостровский рынок
|Внутренний двор рынка
|Открытый
|Бесплатно/Платно
|Культовые фильмы, концерты, бар, городская атмосфера
|Вечерние показы летом
Лето 2025 года отмечено ростом числа площадок, расширением репертуара и повышением уровня комфорта для зрителей.
Все больше кинотеатров оборудованы удобными зонами отдыха, работают при любой погоде, а некоторые даже предлагают бесплатный Wi-Fi.
Важно, что такие проекты становятся не только способом досуга, но и точками притяжения для творческих людей, местом новых знакомств и общения.
Летние кинотеатры под открытым небом — это прекрасная возможность насладиться любимыми фильмами в уникальной атмосфере Петербурга.