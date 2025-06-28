«Вода в Мойке мутна, неприятна для вкуса …»: кто пробовал воду из петербургской реки и как это стало частью истории

Почему река получила такое название и как менялось восприятие о ней?

О происхождении названия реки Мойки существует множество версий, некоторые из которых противоречат друг другу. На этот вопрос порталу «Городовой» ответила экскурсовод Людмила Разбегаева. Какая же из них наиболее правдоподобна?

Городские легенды и реальность: Где берет начало Мойка?

Людмила Разбегаева Экскурсовод «О Мойке есть популярная городская легенда, что будто бы река — Мойка, зарождалась в болоте и «своего течения не имела», — рассказывает Людмила Разбегаева.

Многие современные авторы не сомневаются, что в районе Марсова поля были непроходимые болота. Нетрудно убедиться, взглянув на шведские карты 17 века и ранние планы Петербурга, что Мойка — ответвление Фонтанки.

На месте Марсова поля была опушка елового леса, увеличенная для проведения фейерверков и военных парадов. Петр I запретил рубить деревья в заповедной еловой роще. И если бы Мойка вытекала из реки и впадала бы в болото, то оно давно бы превратилось в огромное озеро.

Ошибка Геркенса: Первое описание Петербурга и резиденция Петра I

Эта неточность, откуда вытекает и куда впадает река Мойка, идет из самого первого описания Петербурга.

В 1710 году (Геркенс) допустил ошибку, сообщив, что Его Царское Величество имеет резиденцию у самой реки, которая впадает в Неву.

Дельта Невы: Уникальное место для резиденции Петра I

Так или иначе, но для своей резиденции Петр I выбрал уникальное место, по своим природным условиям — довольно высокое место.

«Такое возможно лишь в дельте многоводной реки: из Невы почти под прямым углом вытекает Фонтанка. А из нее под почти правильным углом вытекает Мойка. Осталось только соединить Мойку и Неву каналом, чтобы получился остров, на котором Петр I решил основать свою усадьбу», — говорит Разбегаева.

Шведские карты и «Пиени муя йоки»: Происхождение названия

Название Мойка, вероятнее всего, произошло от его обозначения на старых шведских картах 17 века.

«Она называлась «Пиени муя йоки», что означает — «маленькая грязная река». В русских писцовых книгах встречается название «Мья», которое потом и трансформировалось в Мойку. До 1797 года официально называлась Мья», — отметила экскурсовод.

Качество воды: От «мутной» до стихов Саши Черного

Если говорить о самой воде реки Мойки, она часто упоминается в литературе.

Многие путеводители упоминают ее качество. Так И. И. Пушкарев в путеводителе 1843 г. отмечает:

«Вода в Мойке мутна, неприятна для вкуса …».

Через 60 лет после этого упоминания Мойки в путеводителе, Саша Черный напишет:

«Дух свободы… К перестройке Вся страна стремиться Полицейский в грязной Мойке Хочет утопиться».

Другие версии: Связь с глаголом «мыть»

Многие историки склонны считать, что есть версия, связанная с глаголом «мыть». Было много построено на берегу общественных бань.

В любом случае, даже чистоплотное название не повлияло на качество речки. Чище она от этого не стала.