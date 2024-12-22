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«Питер» или «Санкт-Петербург»: как местные жители на самом деле называют свой город

22 декабря 2024 11:32
«Питер» или «Санкт-Петербург»: не поверите, как местные жители на самом деле называют свой город
«Питер» или «Санкт-Петербург»: как местные жители на самом деле называют свой город
Zamir Usmanov/ Global Look Press/ Global Look Press

Есть еще и другой вариант.

Споры о том, как правильно называть Северную столицу — «Питер» или «Санкт-Петербург», появляются регулярно. Считается, что местные жители города используют полное название, а «Питер» звучит более разговорно и употребляется исключительно приезжими или горожанами с недостатком самоуважения.

На самом деле, в повседневной жизни петербуржцы просто не называют свой город как-либо: говорят «встретимся у Казанского» или «пойдем в музей». В путешествиях фигурирует слово «домой».

А вот в советском Ленинграде (1985 год) молодежь использовала слово «Питер», отражая неформальный дух города, его рок-клубы и творческую атмосферу. Туристы же видели официальную сторону Ленинграда с парадами и крейсером «Аврора».

Хотя для большинства россиян слово «Питер» вовсе не уничижительное и не пренебрежительное. Такое название ассоциируется с умным молодым человеком, и очень подчеркивает живую, эмоциональную связь с городом. Кстати об интеллигенции — именно о Питере писали классики — Достоевский, Чехов, Гоголь и другие. Так что, как ни крути, оно остается частью культуры города.

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Автор:
Максакова Яна
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