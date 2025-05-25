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«Пляжная переместилась в городские гардеробы»: названы самые актуальные модели обуви на лето

Опубликовано: 25 мая 2025 09:31
обувь, лето
«Пляжная переместилась в городские гардеробы»: названы самые актуальные модели обуви на лето
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Скоро лето, а это значит, что самое время выбирать открытую обувь, чтобы выглядеть стильно.

Лето — это время свободы и легкости, когда хочется не только насладиться комфортом, но и выглядеть стильно. Сандалии в это время года актуальны как никогда, они становятся неотъемлемой частью гардероба, объединяя тренды и удобство в одной паре. Выбор такой обуви в магазине поражает разнообразием, нужно постараться, чтобы купить актуальную модель. Поэтому обратимся за помощью к эксперту.

Цвет и модель

Стилист Надежда Чеснокова рассказала порталу «Городовой» о самых трендовых направлениях этим летом.

«Самые модные сандалии в этом году — это коричневый, коньячный цвет или черный. Лучше отдать предпочтение таким моделям, как мюли и вообще шлепанцам, которые максимально закрытые. Должны быть всяческие ремешки или одна большая широкая перемычка, как на вьетнамках. То есть фактически пляжная обувь, которая переместилась в городские гардеробы. Ее стали шить из кожи, из замши, вот это все очень-очень актуально», — отметил эксперт.

Отказываемся от массивной подошвы

Надежда отметила, что продолжают оставаться актуальными биркенштоки и их всевозможные клоны, а также не стоит выбирать сандалии на толстой подошве.

«Подошва стала тоньше, намного тоньше, чем в прошлом и позапрошлом году, средняя толщина тоже приемлемая, то есть не берем очень массивную — это теперь старомодная история, а среднюю толщину и тонкую берем», — посоветовал стилист.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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