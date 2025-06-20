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Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России

Опубликовано: 20 июня 2025 23:02
МРОТ
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Как изменится жизнь россиян в ближайшее время?

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России продолжит расти, достигнув отметки свыше 27 тысяч рублей в 2026 году.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Расчет и финансирование

Как пишет ТАСС, повышение МРОТ будет обеспечено за счет средств государства и бизнеса.

«МРОТ устанавливается как 48% от медианной зарплаты. И с будущего года он превысит 27 тысяч рублей. Объем расходов сейчас оцениваем», — сказал он.

Увеличение МРОТ влияет на всех работодателей страны, поэтому у этого решения по сути несколько источников финансирования: бюджетная система, включая федеральный, региональные и муниципальные бюджеты в отношении работников госсектора, и коммерческий сектор — для своих работников, НКО — для своих.

Текущее значение и рост к 2026

С 1 января 2025 года МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей, что на 17 процентов превышает уровень предыдущего года.

В случае роста до 27 тысяч рублей повышение составит 20 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей, что составляет 48 процентов от медианной зарплаты в стране.

Зачем повышать МРОТ

  • Стимулирование экономики: Увеличение МРОТ приведет к росту покупательской способности населения, что, в свою очередь, стимулирует спрос и производство.
  • Сокращение бедности: Повышение МРОТ поможет вывести людей с низкими доходами из-за черты бедности.
  • Повышение мотивации к труду: Более высокая заработная плата будет стимулировать людей к более производительному и качественному труду.
  • Социальная справедливость: Увеличение МРОТ способствует уменьшению разрыва в доходах между разными группами населения.

Последствия для бизнеса

Увеличение МРОТ может оказать влияние на бизнес, особенно на малые и средние предприятия.

Однако, как отметил министр труда, правительство будет искать способы смягчить негативные последствия для бизнеса, например, за счет налоговых льгот и других мер поддержки.

Что даст увеличение МРОТ каждому

Повышение МРОТ — это не просто цифры, а реальные изменения в жизни каждого россиянина:

  • Более высокие зарплаты: Люди, получающие минимальную зарплату, начнут получать больше.
  • Рост социальных выплат: МРОТ является базой для расчета многих социальных выплат, таких как пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком и другие.
  • Улучшение кредитной истории: Более высокая заработная плата позволит людям более уверенно брать кредиты и своевременно их выплачивать.
  • Возможность планировать будущее: Рост доходов даст людям возможность более уверенно планировать свои расходы и инвестировать в будущее.

В заключение, повышение МРОТ — это важный шаг в направлении улучшения уровня жизни россиян и создания более справедливого общества.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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