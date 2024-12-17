Городовой / Общество / Последняя магнитная буря года: как скажется на самочувствии петербуржцев
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Последняя магнитная буря года: как скажется на самочувствии петербуржцев

17 декабря 2024 20:02
По Санкт-Петербургу ударит сразу после обеда: на Землю обрушится последняя магнитная буря в этом году
Последняя магнитная буря года: как скажется на самочувствии петербуржцев
Фото Городовой.ру

Гигантский протуберанец уже на подходе.

18 декабря Земля ощутит влияние последней в этом году магнитной бури. Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что магнитосфера уже возмущена из-за солнечного выброса. Протуберанец длиной 500 тысяч километров достигнет планеты сегодня после полудня, вызвав бурю уровня G1 (слабая).

Для жителей Петербурга влияние магнитной бури может быть особенно заметным. Погодные капризы города, включая резкие изменения давления и влажности, усиливают дискомфорт. Метеозависимые петербуржцы могут столкнуться с мигренями, повышением давления, раздражительностью и утомляемостью.

Чтобы минимизировать последствия, рекомендуется провести день спокойно. Исключите факторы стресса, физической активности, больше отдыхайте и пейте травяные чаи. Для тех, кто ежедневно передвигается по городу, стоит избегать излишней суеты в транспорте и заранее планировать маршруты.

Магнитная буря завершит год, напоминая о важности заботы о себе. Уделите внимание своему самочувствию и настройте день на позитивную волну, сообщает источник.

Новости по теме
Почти неделя беспрерывной бомбардировки: прогноз магнитных бурь в Петербурге на январь 2025 года Почти неделя беспрерывной бомбардировки: прогноз магнитных бурь в Петербурге на январь 2025 года 10 января 2025 10:33
Магнитные бури и полярное сияние: на Новый год Петербург ждет невероятное зрелище Магнитные бури и полярное сияние: на Новый год Петербург ждет невероятное зрелище 30 декабря 2024 11:45
Петербург накроют магнитные бури: самые опасные даты января 2025 года Петербург накроют магнитные бури: самые опасные даты января 2025 года 24 декабря 2024 18:31
На Солнце зафиксировали мощные взрывы: ждать ли петербуржцам магнитных бурь в конце декабря На Солнце зафиксировали мощные взрывы: ждать ли петербуржцам магнитных бурь в конце декабря 23 декабря 2024 22:32
«Боевая зона» и гигантские дыры на Солнце: в 2025 году Петербург ждут самые мощные магнитные бури «Боевая зона» и гигантские дыры на Солнце: в 2025 году Петербург ждут самые мощные магнитные бури 19 декабря 2024 16:01
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургОпасность
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 11
🙏 3
😹 2
🙀 5
😿 2
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».