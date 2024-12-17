Последняя магнитная буря года: как скажется на самочувствии петербуржцев

18 декабря Земля ощутит влияние последней в этом году магнитной бури. Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что магнитосфера уже возмущена из-за солнечного выброса. Протуберанец длиной 500 тысяч километров достигнет планеты сегодня после полудня, вызвав бурю уровня G1 (слабая).

Для жителей Петербурга влияние магнитной бури может быть особенно заметным. Погодные капризы города, включая резкие изменения давления и влажности, усиливают дискомфорт. Метеозависимые петербуржцы могут столкнуться с мигренями, повышением давления, раздражительностью и утомляемостью.

Чтобы минимизировать последствия, рекомендуется провести день спокойно. Исключите факторы стресса, физической активности, больше отдыхайте и пейте травяные чаи. Для тех, кто ежедневно передвигается по городу, стоит избегать излишней суеты в транспорте и заранее планировать маршруты.

Магнитная буря завершит год, напоминая о важности заботы о себе. Уделите внимание своему самочувствию и настройте день на позитивную волну, сообщает источник.