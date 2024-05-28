Почему китайцам нравятся русские девушки: эти черты внешности сводят с ума

Поскольку в Китае женщин меньше, чем мужчин, искать невест некоторые из граждан вынуждены за рубежом. И нередко жители Поднебесной хотят сочетаться браком с девушками из России. Оказывается, у славянок есть черты внешности, которые кажутся китайцам невероятно привлекательными.

Светлая кожа

Как и жители Южной Кореи, китайцы стремятся всячески отбелить свою кожу. На прилавках местных магазинов косметики можно встретить множество средств, обещающих соответствующий эффект. Россиянкам же они, как правило, не требуются.

Источник фото: Legion-Media

Большие глаза

Некоторые жители китайца комплексуют из-за своего разреза глаз, а потому округляют их на фотографиях, корректируют при помощи правильного макияжа или прибегают к помощи пластических хирургов. Многие русские девушки имеют большие глаза от природы, что вызывает у жителей Поднебесной искреннее восхищение.

Высокий рост

Идеальным ростом для девушки в Китае считается 165 сантиметров и выше. Эта норма обусловлена не только эстетическими соображениями, но и практическими. Дело в том, что высоким людям в стране проще получить хорошую должность и устроиться на достойную работу.

Мешочки под глазами

Речь идет не о синяках, появляющихся от недосыпа, а о нижнем веке, которое у многих славянок остается даже во взрослом возрасте. Китайцы считают эту деталь внешности невероятно милой и сильно молодящей человека.

Источник фото: Legion-Media

Овальное лицо

Китайцы в большинстве своем обладают круглым лицом, тогда как наиболее красивым им кажется овальное, с плавной линией подбородка. Чтобы подправить форму, китаянки используют фотошоп и косметологию. Россиянкам же такие ухищрения зачастую ни к чему.

Светлые волосы

Пока европейцы завидуют толстым и жестким волосам китайцев, они сами восхищаются светлыми и тонкими прядями славянок.

«Китайцы пищат от светлых волос. Особенно в местных парикмахерских. Помню случай, как пять мастеров салона встали вокруг меня и с восхищением трогали мои волосы», — вспоминает автор Дзен-канала «Кучма — модельный писатель».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media