Почему китайцам нравятся русские девушки: эти черты внешности сводят с ума

Поскольку в Китае женщин меньше, чем мужчин, искать невест некоторые из граждан вынуждены за рубежом. И нередко жители Поднебесной хотят сочетаться браком с девушками из России. Оказывается, у славянок есть черты внешности, которые кажутся китайцам невероятно привлекательными.
Светлая кожа
Как и жители Южной Кореи, китайцы стремятся всячески отбелить свою кожу. На прилавках местных магазинов косметики можно встретить множество средств, обещающих соответствующий эффект. Россиянкам же они, как правило, не требуются.
Большие глаза
Некоторые жители китайца комплексуют из-за своего разреза глаз, а потому округляют их на фотографиях, корректируют при помощи правильного макияжа или прибегают к помощи пластических хирургов. Многие русские девушки имеют большие глаза от природы, что вызывает у жителей Поднебесной искреннее восхищение.
Высокий рост
Идеальным ростом для девушки в Китае считается 165 сантиметров и выше. Эта норма обусловлена не только эстетическими соображениями, но и практическими. Дело в том, что высоким людям в стране проще получить хорошую должность и устроиться на достойную работу.
Мешочки под глазами
Речь идет не о синяках, появляющихся от недосыпа, а о нижнем веке, которое у многих славянок остается даже во взрослом возрасте. Китайцы считают эту деталь внешности невероятно милой и сильно молодящей человека.
Овальное лицо
Китайцы в большинстве своем обладают круглым лицом, тогда как наиболее красивым им кажется овальное, с плавной линией подбородка. Чтобы подправить форму, китаянки используют фотошоп и косметологию. Россиянкам же такие ухищрения зачастую ни к чему.
Светлые волосы
Пока европейцы завидуют толстым и жестким волосам китайцев, они сами восхищаются светлыми и тонкими прядями славянок.
«Китайцы пищат от светлых волос. Особенно в местных парикмахерских. Помню случай, как пять мастеров салона встали вокруг меня и с восхищением трогали мои волосы», — вспоминает автор Дзен-канала «Кучма — модельный писатель».
Источник фото: Legion-Media