Почему лучше не отапливать петербургские коммуналки кондиционером: да и остальные квартиры тоже

Использовать кондиционер в режиме обогрева зимой может показаться хорошей идеей, но эксперты настоятельно не рекомендуют этого делать. Рассмотрим основные причины, почему это может быть опасно и нецелесообразно:

1. Сухой воздух

Кондиционер, работающий на обогрев, сильно пересушивает воздух в помещении. Это особенно заметно зимой, когда отопительные приборы и так снижают влажность до критического уровня. Сухой воздух вызывает:

Раздражение слизистых оболочек глаз и носа, что снижает защитные функции организма.

Ухудшение состояния кожи, появление морщин и заломов.

Повышение уязвимости организма перед вирусами и бактериями.

2. Накопление аллергенов

Фильтры кондиционера со временем накапливают пыль, грибки, споры плесени и пыльцу. При включении на обогрев все эти частицы выдуваются в воздух комнаты, что:

Ухудшает самочувствие людей с аллергиями и астмой.

Увеличивает риск инфекционных заболеваний, особенно в замкнутых пространствах.

Чтобы минимизировать этот риск, необходимо регулярно чистить или заменять фильтры перед использованием прибора.

3. Износ оборудования

Зимой кондиционер испытывает экстремальные нагрузки:

Наружный блок может покрываться льдом из-за образующегося конденсата, снижая эффективность работы.

Компрессор, не предназначенный для длительной работы в обратном режиме, изнашивается быстрее, что приводит к дорогостоящему ремонту или замене оборудования.

Как быть, если нужно тепло?

Если в квартире недостаточно тепло, безопаснее использовать альтернативные способы обогрева:

Электрические обогреватели с терморегуляцией.

Увлажнители воздуха, чтобы снизить негативное воздействие сухого воздуха.

Локальные утеплители окон и дверей для минимизации теплопотерь.

Совет: Используйте кондиционер только в экстренных случаях, заранее проверив и почистив фильтры. Не забывайте контролировать уровень влажности в помещении с помощью увлажнителя или контейнеров с водой.