Почему лучше не отапливать петербургские коммуналки кондиционером: да и остальные квартиры тоже

Использовать кондиционер в режиме обогрева зимой может показаться хорошей идеей, но эксперты настоятельно не рекомендуют этого делать. Рассмотрим основные причины, почему это может быть опасно и нецелесообразно:
1. Сухой воздух
Кондиционер, работающий на обогрев, сильно пересушивает воздух в помещении. Это особенно заметно зимой, когда отопительные приборы и так снижают влажность до критического уровня. Сухой воздух вызывает:
- Раздражение слизистых оболочек глаз и носа, что снижает защитные функции организма.
- Ухудшение состояния кожи, появление морщин и заломов.
- Повышение уязвимости организма перед вирусами и бактериями.
2. Накопление аллергенов
Фильтры кондиционера со временем накапливают пыль, грибки, споры плесени и пыльцу. При включении на обогрев все эти частицы выдуваются в воздух комнаты, что:
- Ухудшает самочувствие людей с аллергиями и астмой.
- Увеличивает риск инфекционных заболеваний, особенно в замкнутых пространствах.
Чтобы минимизировать этот риск, необходимо регулярно чистить или заменять фильтры перед использованием прибора.
3. Износ оборудования
Зимой кондиционер испытывает экстремальные нагрузки:
- Наружный блок может покрываться льдом из-за образующегося конденсата, снижая эффективность работы.
- Компрессор, не предназначенный для длительной работы в обратном режиме, изнашивается быстрее, что приводит к дорогостоящему ремонту или замене оборудования.
Как быть, если нужно тепло?
Если в квартире недостаточно тепло, безопаснее использовать альтернативные способы обогрева:
- Электрические обогреватели с терморегуляцией.
- Увлажнители воздуха, чтобы снизить негативное воздействие сухого воздуха.
- Локальные утеплители окон и дверей для минимизации теплопотерь.
Совет: Используйте кондиционер только в экстренных случаях, заранее проверив и почистив фильтры. Не забывайте контролировать уровень влажности в помещении с помощью увлажнителя или контейнеров с водой.