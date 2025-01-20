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Почему лучше не отапливать петербургские коммуналки кондиционером: да и остальные квартиры тоже

20 января 2025 12:31
Обогрев кондиционером
Почему лучше не отапливать петербургские коммуналки кондиционером: да и остальные квартиры тоже
Фото Городовой.ру

Не лучший метод обогрева.

Использовать кондиционер в режиме обогрева зимой может показаться хорошей идеей, но эксперты настоятельно не рекомендуют этого делать. Рассмотрим основные причины, почему это может быть опасно и нецелесообразно:

1. Сухой воздух

Кондиционер, работающий на обогрев, сильно пересушивает воздух в помещении. Это особенно заметно зимой, когда отопительные приборы и так снижают влажность до критического уровня. Сухой воздух вызывает:

  • Раздражение слизистых оболочек глаз и носа, что снижает защитные функции организма.
  • Ухудшение состояния кожи, появление морщин и заломов.
  • Повышение уязвимости организма перед вирусами и бактериями.

2. Накопление аллергенов

Фильтры кондиционера со временем накапливают пыль, грибки, споры плесени и пыльцу. При включении на обогрев все эти частицы выдуваются в воздух комнаты, что:

  • Ухудшает самочувствие людей с аллергиями и астмой.
  • Увеличивает риск инфекционных заболеваний, особенно в замкнутых пространствах.

Чтобы минимизировать этот риск, необходимо регулярно чистить или заменять фильтры перед использованием прибора.

3. Износ оборудования

Зимой кондиционер испытывает экстремальные нагрузки:

  • Наружный блок может покрываться льдом из-за образующегося конденсата, снижая эффективность работы.
  • Компрессор, не предназначенный для длительной работы в обратном режиме, изнашивается быстрее, что приводит к дорогостоящему ремонту или замене оборудования.

Как быть, если нужно тепло?

Если в квартире недостаточно тепло, безопаснее использовать альтернативные способы обогрева:

  • Электрические обогреватели с терморегуляцией.
  • Увлажнители воздуха, чтобы снизить негативное воздействие сухого воздуха.
  • Локальные утеплители окон и дверей для минимизации теплопотерь.

Совет: Используйте кондиционер только в экстренных случаях, заранее проверив и почистив фильтры. Не забывайте контролировать уровень влажности в помещении с помощью увлажнителя или контейнеров с водой.

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Автор:
Игорь Мустафин
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