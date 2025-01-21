Почему в магазинах Fix Price или «Светофор» посуда всегда дешевле

В Петербурге все больше горожан покупают посуду в магазинах по низким ценам, например, Fix Price или «Светофор». Здесь можно найти кружки и тарелки известных брендов буквально за копейки. Однако обоснование стоимости связано с особенностями поставок такой продукции.

Почему посуда такая дешевая?

Магазины по низким ценам получают товары из разных источников. Одни из них представляют собой невостребованные остатки сезонных коллекций. Например, стаканы со снежинками, выпущенные к Новому году, которые уже потеряли актуальность.

Также в таких магазинах находится посуда, вышедшая из моды. Фиолетовые или зеленые тарелки, которые были популярны несколько лет назад, сейчас мало кого интересуют, поэтому их продают по сниженной цене.

Кроме того, часть посуды имеет мелкие дефекты. Это могут быть почти незаметные вкрапления, небольшие вмятины или смещение рисунка. Для большинства покупателей эти недостатки не критичны, цена становится дополнительно бонусом.

Если вы ищете бюджетные варианты для дома, такие магазины могут оказаться настоящей находкой. Однако стоит помнить: из-за низкой цены могут быть скрыты нюансы, которые важно учитывать перед покупкой, пишет источник.

Читайте также:

Электричка в Пулково: как будет выглядеть железнодорожная станция у аэропорта в Петербурге

В Петербурге опасно платить за мясо на рынке или поездку в такси переводом: можно попасть под статью

В 2025 году признают недействительными: всех, у кого такие водительские удостоверения, предупредили