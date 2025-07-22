Молоко, мясо, хлеб: что больше всего подорожало в Петербурге в июне

Продукты питания в Петербурге в июне подорожали на 0,33% по сравнению с маем. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 21 июля.

С начала года продовольственная инфляция составила 4,3%.

“Резкий скачок”: молочные продукты — лидеры роста цен

В июне быстрее всего росли цены на молочные продукты — сразу на 1,44%, кондитерские изделия прибавили 1,08%, мясо и птица — 1,04%, хлеб и хлебобулочные изделия — 1,03%.

Сахар, масло и фрукты: что подешевело в июне

Подешевели сильнее всего сахар-песок (1,6%), масло и жиры (1,3%), фрукты и овощи (0,8%).

Непродовольственные товары: рост стройматериалов

Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,05%.

Лидерами роста стали строительные материалы (1,6%) и табачные изделия (1%).

В целом с начала года цены на них снизились на 0,07%.

Услуги: подорожание бытовых услуг и зарубежных поездок

Услуги в июне подорожали на 0,05%, с начала года — на 7,08%.

По сравнению с маем на 0,9% выросли цены на бытовые услуги, путешествия за рубеж — на 0,4%.

Подешевели санаторно-оздоровительные услуги на 1,6%, пассажирский транспорт — на 1,5%.

Категория товаров/услуг Изменение цен в июне (%) Изменение цен с начала года (%) Комментарии Молочные продукты +1,44 нет данных Самый высокий прирост среди продуктовых групп Кондитерские изделия +1,08 нет данных Мясо и птица +1,04 нет данных Хлеб и хлебобулочные изделия +1,03 нет данных Сахар-песок -1,6 нет данных Самое крупное падение цен среди продуктов Масло и жиры -1,3 нет данных Фрукты и овощи -0,8 нет данных Непродовольственные товары (в целом) +0,05 -0,07 Лёгкое подорожание в июне, снижение за год — Строительные материалы +1,6 нет данных Лидеры среди непродовольственных товаров — Табачные изделия +1,0 нет данных Услуги (в целом) +0,05 +7,08 Относительно стабильный рост — Бытовые услуги +0,9 нет данных — Путешествия за рубеж +0,4 нет данных — Санаторно-оздоровительные услуги -1,6 нет данных Снижение стоимости — Пассажирский транспорт -1,5 нет данных Снижение стоимости

В июне в Петербурге наблюдался рост цен на большинство продуктов питания, особенно на молочную продукцию. В то же время некоторые товары и услуги, такие как сахар, масло, фрукты и санаторно-оздоровительные услуги, стали более доступными.