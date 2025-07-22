Молоко, мясо, хлеб: что больше всего подорожало в Петербурге в июне

Продукты питания в Петербурге в июне подорожали на 0,33% по сравнению с маем. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 21 июля.
С начала года продовольственная инфляция составила 4,3%.
“Резкий скачок”: молочные продукты — лидеры роста цен
В июне быстрее всего росли цены на молочные продукты — сразу на 1,44%, кондитерские изделия прибавили 1,08%, мясо и птица — 1,04%, хлеб и хлебобулочные изделия — 1,03%.
Сахар, масло и фрукты: что подешевело в июне
Подешевели сильнее всего сахар-песок (1,6%), масло и жиры (1,3%), фрукты и овощи (0,8%).
Непродовольственные товары: рост стройматериалов
Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,05%.
Лидерами роста стали строительные материалы (1,6%) и табачные изделия (1%).
В целом с начала года цены на них снизились на 0,07%.
Услуги: подорожание бытовых услуг и зарубежных поездок
Услуги в июне подорожали на 0,05%, с начала года — на 7,08%.
По сравнению с маем на 0,9% выросли цены на бытовые услуги, путешествия за рубеж — на 0,4%.
Подешевели санаторно-оздоровительные услуги на 1,6%, пассажирский транспорт — на 1,5%.
|Категория товаров/услуг
|Изменение цен в июне (%)
|Изменение цен с начала года (%)
|Комментарии
|Молочные продукты
|+1,44
|нет данных
|Самый высокий прирост среди продуктовых групп
|Кондитерские изделия
|+1,08
|нет данных
|Мясо и птица
|+1,04
|нет данных
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|+1,03
|нет данных
|Сахар-песок
|-1,6
|нет данных
|Самое крупное падение цен среди продуктов
|Масло и жиры
|-1,3
|нет данных
|Фрукты и овощи
|-0,8
|нет данных
|Непродовольственные товары (в целом)
|+0,05
|-0,07
|Лёгкое подорожание в июне, снижение за год
|— Строительные материалы
|+1,6
|нет данных
|Лидеры среди непродовольственных товаров
|— Табачные изделия
|+1,0
|нет данных
|Услуги (в целом)
|+0,05
|+7,08
|Относительно стабильный рост
|— Бытовые услуги
|+0,9
|нет данных
|— Путешествия за рубеж
|+0,4
|нет данных
|— Санаторно-оздоровительные услуги
|-1,6
|нет данных
|Снижение стоимости
|— Пассажирский транспорт
|-1,5
|нет данных
|Снижение стоимости
В июне в Петербурге наблюдался рост цен на большинство продуктов питания, особенно на молочную продукцию. В то же время некоторые товары и услуги, такие как сахар, масло, фрукты и санаторно-оздоровительные услуги, стали более доступными.