Не только холодец и окрошку: какую русскую еду в Турции даже пробовать не будут

Русским почему-то кажется, что их еда чуть ли не самая вкусная на свете. Как же можно отказаться от освежающей окрошки или сытного холодца? Но турки явно не разделяют этой точки зрения. Есть блюда, от которых жителей жаркой страны воротит. Они даже кусочка не попробуют.

Что турки не едят

В первую очередь среди самых мерзких яств стоит холодец. Во-первых, он чаще всего готовится из свинины, а это мясо в Турции под запретом у мусульман. Не нравится им и непонятная застывшая жижа, жир сверху и овощи, которая каким-то образом оказались запечатанными внутри. В общем, такое блюдо вызывает лишь отторжение.

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Не понимают турки и русскую окрошку. Совершенно дикое сочетание продуктов, да еще и залитое квасом или кисломолочным напитком. Можно сделать салат из тех же продуктов, но лить в тарелку точно ничего не нужно.

Не любят турки винегрет. Для них это тоже странный салат со свеклой, картошкой, да еще и солеными огурцами. А еще не нравится им селедка под шубой. По этой же причине.

Источник фото: Legion-Media

Сало, конечно же, тоже в Турции есть не станут. Даже не, кто ест свинину, употреблять в пищу ее жир добровольно точно не захотят. Соленую семгу местные жители даже не попробуют. Для них она является сырой, а значит и небезопасной. Морепродукты там жарят, парят, варят, но не солят. Борщ тоже в стоп-листе.

Исключения из правил

Однако, многие турки женятся на русских женщинах и хозяйки готовят им дома самые разнообразные яства. Есть исключения из правил, которые доказывают и обратное.

«Живу в Стамбуле, прекрасно турки едят говяжий холодец ( аналог их каурмы). А борщ все турецкие родственники съедают в первую очередь, добавляя в него йогурт вместо сметаны».

Обожают некоторые жители Турции даже те самые противные салаты. Кто-то уверяет, что фаршированные блинчики турки не понимают, но в некоторых домах это блюдо номер один для встречи гостей.

«Турки не едят только свинину и сырую рыбу. У меня и у всех кого я знаю замужем или живут с турками, едят и борщи и гречку и блины и селедку с картошкой. В отеле турки так ели винегрет и шубу с красной рыбой, что сам повар в шоке был», — пишут в Сети туристы.

Так что встретив турка не бойтесь предложить ему что-то из национального русского. Быть может для кого-то это будет гадостью, но кто-то съест всю тарелку, да еще и добавки попросит.

Источник фото: Legion-Media