Загорать без купальников и стеснения: где находятся лучшие отели для нудистов

Не все любят загорать на пляжах в купальниках или вообще ходить в одежде. Нудистов достаточно много. Чтобы им угодить, появились специальные отели, в которых такие люди вполне свободно и раскрепощенно себя чувствуют. Если вас тянет на экстрим и вы тоже любите наготу, запишите себе топ-5 лучших гостиниц в мире. Отдохнете на славу.

Хорватия

Эту страну считают столицей мирового нудизма, а остров Истрию ее центром. Там отдыхают любители наготы с 1960-х годов. Курорт «Коверсада» самый популярный. Он может принять одновременно до 20 тысяч любителей своих обнаженных тел. Там есть прекрасные сады с соснами и оливковыми деревьями, под которыми можно валяться на шезлонге и наслаждаться жизнью. Рядом расположен еще один курорт «Монсена». В этом месте предпочитают проводить отдых нудисты исключительно из Европы.

Греция

В Греции тоже уже давно есть специальное место для натуристов. Это отель «Вритомартис». В каждом номере есть терраса, где тоже можно позагорать топлесс. Прекрасный и спокойный персонал, ресторан, море у подножия гостиницы — все это делает отдых нагих туристов непревзойденным.

Источник фото: Legion-Media

Испания

В Испании уже многие десятилетия существуют отдельные пляжи для нудистов. Люди приходят туда позагорать без комплексов и это считается совершенно нормальным. Отели тоже имеются. Забронировать номер можно в нудистском клубе-отеле «Вера Плайя». Он один из самых популярных и в сезон заполнен на все 100%.

Таиланд

В Азии тоже можно забронировать место, где нудисты смогут спокойно выдохнуть. Например, отдохнуть можно в Chan Resort Pattaya. У бассейна можно разгуливать голышом и никто вам слова не скажет. Сами владельцы гостиницы называют это райским уголком свободы.

Источник фото: Legion-Media

Франция

Во Франции есть «голый город» Кап-д'Агд в регионе Лангедок. Он находится на Средиземноморье и без одежды там можно прогуливаться хоть с утра до ночи. «Cap d'Agde» является крупнейшим в мире нудистским курортом, который пользуется огромным спросом 365 дней в году.

Запретные места

Есть страны, в которых раздеваться на пляжах нельзя. Это Египет, Индия, Марокко, Малайзия, Израиль, Япония, Тунис и Индонезия. Разрешается загорать без одежды исключительно на закрытых территориях, где вас точно не увидят лишние глаза.

В Саудовской Аравии, Пакистане, Йемене и во многих других мусульманских странах за такое могут вовсе посадить за решетку, избить палками и выписать штраф в 2000 долларов. Нудистам туда лучше не соваться или сдерживать свои порывы скинуть одежды в людном месте.

Источник фото: Legion-Media