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«Подвигу твоему, Ленинград!»: в Петербурге возродили маршрут по местам воинской славы

Опубликовано: 9 мая 2025 19:03
Туристы в СПб
«Подвигу твоему, Ленинград!»: в Петербурге возродили маршрут по местам воинской славы
Фото: Городовой.ру

Вот что могут посмотреть местные и многочисленные туристы.

Летний сезон в Санкт-Петербурге стартует с масштабных и значимых событий, и одним из самых трогательных и важных будет возрождение уникального маршрута, посвящённого подвигу блокадного Ленинграда.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне власти города обновили и модернизировали советский патриотический маршрут №3, который теперь носит название «Маршрут № 3. Подвигу твоему, Ленинград!»

Этот маршрут — не просто экскурсия по памятным местам города. Это шанс заново пережить историю, пройти по следам тех героических дней и увидеть Петербург, который вы ещё не видели, даже если не раз бывали в этом городе.

Старт маршрута — площадь Восстания, место, которое стало символом мужества и стойкости горожан в годы блокады. Пешеходы и экскурсионные группы смогут увидеть один из самых знаковых памятников блокады — Аничков мост, который пережил бомбёжки, и на котором до сих пор можно найти следы осколков снарядов. Здесь каждый камень и каждый уголок помнят свою трагическую историю.

Маршрут по блокадным местам Петербурга

В ходе экскурсии туристы смогут увидеть, как в Исаакиевском соборе, Кунсткамере и Эрмитаже прятались бесценные экспонаты во время воздушных налетов, как Ростральные колонны и Кунсткамера использовались в качестве наблюдательных пунктов, и где были установлены пулеметные точки.

Каждый из этих объектов напомнит о титаническом сопротивлении ленинградцев и важности этих мест в защиту города.

Особое внимание будет уделено Смольному, в стенах которого принимались ключевые военные решения, а также площади Пролетарской Диктатуры, где жители города ежедневно слушали сводки с фронта.

На этом маршруте туристы пройдут через мемориал Пискаревского кладбища — место памяти, где покоятся жертвы блокады, и где тишина говорит громче любых слов.

Маршрут для всех

«Маршрут № 3. Подвигу твоему, Ленинград!» станет доступным как для экскурсионных групп, так и для индивидуальных путешественников. Важно отметить, что маршрут будет работать в течение всего летнего сезона, и каждый желающий сможет пройти его с гидом или в самостоятельном формате.

Для удобства туристов и жителей города с 1 мая откроется электронная запись, что позволит избежать очередей и спланировать свой день заранее.

Память о Ленинграде живёт в сердце города

Возрожденный маршрут — это не просто способ посмотреть на город по-новому. Это способ вспомнить тех, кто пережил блокаду, тех, кто выстоял и не сдался. Это напоминание о том, что память о тех страшных днях не исчезнет, и Петербург, несмотря на тяжёлые испытания, всегда останется городом мужества и стойкости.

Так что если вы в Петербурге этим летом — не пропустите этот маршрут. Он, как и сам город, заслуживает того, чтобы быть увиденным и запомненным.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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