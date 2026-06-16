Поехали в Батуми - сильно пожалели: названы основные недостатки курорта Грузии - отдохнуть не получится

Какие недостатки есть у Батуми

Батуми часто сравнивают с Сочи, так как этот курортный город пользуется большой популярностью у туристов. Но у него есть и существенные недостатки. С ними лучше ознакомиться еще до поездки.

Постоянные стройки

Батуми активно растет, из-за чего здесь на каждом шагу заметны стройки. Застройка является хаотичной, даже на береговой линии можно встретить множество высоток. Некоторые дома так и не достраиваются, что портит внешний вид города.

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Отсутствие инфраструктуры

После строительства домов здесь никто не задумывается о парковочных местах, магазинах, из-за чего путешествовать на машине будет трудно. Пляжные зоны также оставляют желать лучшего - здесь негде укрыться от солнца.

Качество моря и пляжи

Море и пляжи здесь очень грязные. Увидеть тут бутылки, пакеты, остатки еды и прочий мусор - проще простого. Вода не является прозрачной даже в спокойную погоду.

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Непредсказуемая погода

“Погода здесь непредсказуема и может меняться по несколько раз в день. В Батуми часто идут дожди и высокая влажность, из-за чего привычные +25 °C переносятся сложнее, а бельё сохнет два-три дня”, - сообщила Марина Назарова на сайте “ПСЖР”.

Агрессивные водители

При посещении Батуми складывается ощущение, что для местных таксистов не существует правил. Они могут ехать по встречке, совершать резкие маневры, обгонять через сплошную и часто сигналить.

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Опыт автора

“При посещении Батуми мне очень напомнил Сочи, при этом воспоминания были не самыми лучшими. Мне не понравилось качество моря, повышенная влажность воздуха и плохая инфраструктура. Больше сюда приезжать не хочется”, - рассказала Полина Аксенова.

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